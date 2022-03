Neue Webseite „Lindau fürs Klima“

Der neue Bericht des Weltklimarats IPCC führt uns schonungslos vor Augen, dass die menschengemachte Klimakrise längst da ist. Ihre Auswirkungen sind für Menschen und Ökosysteme deutlich spürbar. Die Experten warnen eindrücklich: Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Das Fenster, das uns bleibt, um das Ruder herumzureißen, schließt sich. „Die Auswirkungen, die wir heute sehen, treten viel schneller auf und sind zerstörerischer und weitreichender als vor 20 Jahren erwartet“, berichtet der Weltklimarat.

Der CO2-Ausstoß muss also deutlich reduziert werden. Dazu braucht es jeden und jede von uns. Jeder Beitrag, weniger Strom, weniger Müll, weniger Brennstoffe zu verbrauchen, hilft. Deswegen hat die Stadt Lindau mit klima.stadtlindau.de eine lokale Klimawebseite erstellt, um ganz konkrete und niederschwellige Tipps und Anregungen zu geben, wie man seinen Alltag klimaschonender gestalten kann. Das neue Webangebot ist klimaneutral, barrierefrei und bietet eine Menge (lokaler) Tipps, wie man seinen Alltag am Bodensee klimaschonender gestalten kann, heißt es in einer Medienmitteilung der Stadt.

Praxisnah und konkret zeigt sich der Servicebereich für lokales Einkaufen (Hofläden oder Wochenmärkte) und CO2-freundliche Mobilität. Auf der mobile-freundlichen Seite sind zudem die bisherigen Aktivitäten rund um den Klimaschutz ebenso wie die Arbeit des Klimabeirates zusammengefasst. Sie zeigt, wo wir jetzt stehen und wo es hingehen soll. Transparenz und Bedienungsfreundlichkeit der Seite sind dabei wichtige Voraussetzungen. Bei der Erstellung der Webseite wurde auch darauf geachtet, dass sie klimaneutral und barrierefrei ist.

Ergänzt wird das Angebot durch einen Veranstaltungskalender mit klimarelevanten Terminen und Events – wie etwa die „Earth hour“ am Samstag (26. März), Filme der Lokalen Agenda Lindau oder das Pendlerfrühstück. Die Seite ist als dynamisch wachsende Seite gedacht, bei der sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv mit Tipps, Vorschlägen und Ergänzungen einbringen können.