Neue Unterführung in Lindau: Hundweilerstraße ist nicht hochwassersicher

Die Unterführung Langenweg hat die ersten Härtetexts überstanden und sich als hochwassersicher erwiesen. Für das Umfeld gilt das nicht ganz, wie Stadträte im jüngsten Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe bemängelt haben.

So wies Stefan Büchele (CSU) darauf hin, dass unter der Bahnlinie auch beim Wolkenbruch am Vorabend des Fronleichnamtags kein Wasser stand. Ganz anders sei es aber in der Hundweilerstraße gewesen, wo in der Vertiefung unter der Kolpingstraße für eine Weile keine Durchfahrt möglich war. GTL-Werkleiter Kai Kattau bestätigte die Beobachtung und erklärte das mit verstopften Einläufen. Da dies an diesem Abend auch in anderen Straßen ein Problem war, wollen die GTL einen notfallplan einrichten, damit Mitarbeiter bei jedem starken Regen ausrücken, um Einläufe an besonders gefährdeten Stellen von Laub, Papier und anderem Unrat zu befreien, damit das Wasser schnell abfließen kann.

Das sei gut, werde im Bereich der Bushaltestellen oberhalb der Unterführung, kurz vor der einfahrt in den Europaplatz aber nicht helfen, ergänzte Andreas Reich (FW). Denn dort sei es in Folge der Bauarbeiten zu einer kleinen Senke gekommen, in der bei starkem Regen das Wasser knapp 20 Zentimeter hoch stehe. Reich glaubt, der Abfluss dort könnte zu klein bemessen sein, möglicherweise muss man aber auch die Senke durch zusätzlichen Asphalt beseitigen. Kattau versprach eine genaue Prüfung.