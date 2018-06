Neue Thierschbrücke auf der Lindauer Insel wird nochmals teurer

Die neue Thierschbrücke wird nochmal teurer als gedacht. Das geht aus der Sitzungsvorlage für den Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe am Donnerstag hervor. GTL-Fachbereichsleiter Pius Hummler berichtet, dass allein die Entsorgung von belasteten Boden 200 000 Euro teurer war als erwartet. Weitere Mehrkosten sind bei der Gründung für die Behelfsbrücke, bei der archäologischen Betreuung der Baustelle und bei Nachträgen zum Beispiel für den Schutz vor Graffitis entstanden. Die Stadt muss für die Brücke damit etwa drei Millionen Euro aufbringen. Die Gesamtkosten liegen bei zehn Millionen Euro, denn Bahn AG und Freistaat Bayern tragen die übrigen Anteile. Laut Hummler ist die Baustelle im Zeitplan, weitere Stahlteile für die neue Brücke werden im Juni und Juli angeliefert, sodass die Grundkonstruktion bis Ende August fertig sein soll. Es folgen Arbeiten zur Beleuchtung und Ausstattung, sodass die neue Brücke spätestens am 10. Dezember befahrbar sein werde. Danach folgen bis zum Frühjahr 2019 Arbeiten für den neuen Gehweg sowie Außenanlagen. Der Werkausschuss soll die Mehrkosten am 7. Juni bestätigen. Die Sitzung beginnt um 17.15 Uhr. Foto: Julia Baumann