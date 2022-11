Ab November gibt es im Lindauer Theater eine neue Talk-Reihe

Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse, An der Kalkhütte 2a, Telefon 08382 / 911 39 11 sowie per E-Mail an theaterkasse@kultur-lindau.de .

Gespräche, die Mut machen, die einen Blick hinter die Kulissen schenken und die im Idealfall neue Erkenntnisse gewähren, stehen im Mittelpunkt einer neuen Talk-Reihe, die das Kulturamt Lindau am Freitag, 11. November, um 19.30 Uhr im Theater startet. „Heim-Spiel“ lautet der Titel der Reihe.

Namensgeber und Moderator ist Wolfgang Heim. Mehr als 30 Jahre lang hat der Journalist die Sendung „SWR Leute“ moderiert und dabei mehr als 3000 Gäste interviewt. Gast der Auftakt-Veranstaltung ist „Mr. Tagesthemen“ Thomas Roth.

Wolfgang Heim (Foto: Frank Paul Kistner)

Die Liste der Gesprächspartner, die Wolfgang Heim vor dem Mikrofon hatte, ist lang und kaum ein prominenter Name fehlt, schreibt das Kulturbüro. Heim erinnert sich an Sendungen mit Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker oder Marcel Reich-Ranicki.

Mit großen Namen hausieren zu gehen ist aber nicht seine Art, denn nach den vielen Tausend Interviews, die er geführt hat, bleiben vor allem die Begegnungen, mit Menschen in Erinnerung, die ein schweres Schicksal erlebt haben und dieses Schicksal angenommen haben. Aus diesen Gesprächen könne man lernen: Es gibt (fast) immer einen Weg, auch wenn die Situation zunächst ausweglos erscheint, so Heim laut der Pressemitteilung.

Man muss zuhören können.

Dass es Heim immer wieder gelingt, aus einem Interview ein wirklich gutes Gespräch werden zu lassen, mag vor allem an seiner Haltung liegen: „Man muss zuhören können“, sagt er – ein Luxus, der in unserer schnelllebigen Zeit immer seltener ist. Doch sein Rat: „Man sollte darauf achten, was das Gegenüber sagt und nicht in Gedanken schon auf die nächste Frage fixiert sein.“

"Mr. Tagesthemen" zu Gast

Mit besonderer Vorfreude sieht der Moderator der Begegnung mit seinem ersten Gesprächspartner entgegen: Thomas Roth, „Mr. Tagesthemen“ und langjähriger ARD Korrespondent in Südafrika, Moskau und New York, wird am 11. November im Stadttheater zu Gast sein. Roth und Heim verbindet eine langjährige Freundschaft seit die beiden in den 80er-Jahren Kollegen beim Süddeutschen Rundfunk gearbeitet haben.

Mr. Tagesthemen: Thomas Roth. (Foto: Die Hofgrafen)

Für Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn ist die neue Veranstaltungsreihe vor allem die Einladung an die Lindauerinnen und Lindauer, sich neu auf aktuelle Themen einzulassen und dabei gleichzeitig den Menschen und seine Geschichte zu entdecken. Genau dazu bietet Thomas Roth eine spannende Gelegenheit.

Als langjähriger Moskau-Korrespondent der ARD kennt Roth Putin und den Kreml bestens und kann einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. „Dieses Gespräch live und hautnah zu erleben ist ein tolles Angebot für alle Menschen in Lindau“, sagt Warmbrunn. Ganz grundsätzlich sieht der Kulturamtsleiter in den Begegnungen aber auch die Möglichkeit, Gesprächen Raum zu geben, „in denen wir etwas über das Menschsein lernen und erleben, dass wir ein Stück reicher werden, wenn wir unsere Geschichten miteinander teilen“.