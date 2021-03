Neue Schulleitung an der Maria-Ward-Schule Lindau

„Neu auf der Insel“ hieß vor einem Jahr der Titel einer Plakat-Kampagne der Maria-Ward-Schule Lindau und warb für die Öffnung der traditionsreichen Realschule für Mädchen auch für Jungen und für ein neues pädagogisches Konzept. Jetzt heißt es wieder „neu“, diesmal allerdings die Schulleitung betreffend. Ab dem kommenden Schuljahr wird die bisherige Konrektorin Kerstin Schwart als Schulleiterin aufrücken und damit Barbara Lamina ablösen, die nach 20 Jahren ihren Ruhestand antritt und damit eine Ära beendet.

Der Slogan der aktuellen Schul-Publikationen lautet „Schule mit Schwung“ und könnte gut auch das pädagogische Wirken von Kerstin Schwart beschreiben. Nachdem Sie fast ihr ganzes Lehrerinnen-Leben seit 1998 an ihrer „Herzensschule“ verbracht hat, konnte sie immer wieder an verschiedensten Stellen ihre Vorstellungen und Projekte einbringen: „Besonders mit dem noch recht neuen Konzept ,GanzTakt+’ sehe ich die Möglichkeit, viele meiner Ideen einer menschlich überzeugenden und zukunftsfähigen Bildung umzusetzen.“ Schon vorher war die 50-jährige Lehrerin für Deutsch und Katholische Religionslehre als Mitglied der Mitarbeitervertretung, Theaterpädagogin und Beratungslehrkraft in vielen Bereichen der Schule tätig. Immer mehr kam dabei das umfassende Feld der Schulentwicklung in den Blick, dem sie sich verstärkt seit ihrer Berufung zur Konrektorin 2014 widmete.

Aktuell laufen bei ihr alle Initiativen zusammen, mit denen die Schule das Homeschooling und den Umgang mit der Corona-Krise bewältigt. „Dank unserer guten digitalen Ausstattung und mit einem möglichst engen persönlichen Kontakt zu den Lernenden haben wir das Beste aus der schwierigen Situation gemacht“, meint sie und kann die Rückkehr zur Präsenzschule kaum mehr erwarten. „Unser neues Ganztagskonzept mit zwei Tagen lebt davon, dass wir als Schulgemeinschaft viel Zeit miteinander verbringen und so ganz andere Fördermöglichkeiten haben und neue Lernformate anbieten können.“

Nicht zuletzt ihr „Steckenpferd“ Schulpastoral kann dann wieder voll zum Einsatz kommen. Die engagierte Katholikin hat nicht nur in ihrer Pfarrei viele Projekte mit initiiert, sondern kümmert sich auch umfassend um die spirituellen Impulse an der Maria-Ward-Schule. Der Direktor des Schulträgers Schulwerk der Diözese Augsburg Peter Kosak kennt die neue Schulleiterin gut: „Mit Frau Schwart ist unsere südlichste Schule in sehr guten Händen. Sie lebt das Schulwerks- Leitbild ‚Vom Vorrang des Menschen‘ persönlich vor und schafft es, ihre Verwurzelung in der Seelsorge mit pädagogischer Begeisterung zu verbinden und für Neues offen zu sein.“

Altbewährt und neu – dieser Kombination bleibt man an der Maria-Ward-Schule auch beim Wechsel in der Schulleitung treu.