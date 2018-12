Neue Schuhe für 226 syrische Schulkinder

Manchmal sind es einfach rosa Sneaker, die ein Mädchenherz zum Strahlen bringen. Der Lindauer Adnan Wahhoud hat vor wenigen Tagen viele solcher Schuhe ausgepackt: Sein Projekt, für alle 226 Kinder der Schule in der kleinen syrischen Stadt Blanta neue Schuhe und Socken zu kaufen, ist gelungen. Und das vor allem dank der Spenden beim Oberreitnauer Adventskonzert und beim Bodolzer Stadlmarkt.

Bei einem seiner Besuche in seinem Geburtsland Syrien ist der Lindauer bereits im Sommer aufmerksam geworden auf die Primarschulle in Blanta, einer Ortschaft nordwestlich von Aleppo. Dort hat er zum Jahresbeginn seine siebte Ambulanz aufgebaut. Es ist der nördlichste Standort seiner sogenannten Medical Points: Einheimische, aber auch Syrer, die aus den im Bürgerkrieg umkämpften Orten im Süden Syriens in den Nordwesten des Landes, die Provinzen Aleppo und Idlib, geflüchtet sind, erhalten dort medizinische Hilfe – dank der Spenden aus Deutschland oftmals umsonst oder gegen eine kleine Eigenbeteiligung.

Wahhoud ist überzeugt: Nicht nur diese Ambulanzen tragen dazu bei, dass die vom Bürgerkrieg vertriebenen Menschen nicht endgültig aus Syrien flüchten, stattdessen eine Chance sehen, sich im Nordwesten ein neues Zuhause aufzubauen. Der Lindauer mit deutschem und syrischem Pass hat. auch ein besonderes Augenmerk auf die Kinder dort. Und wenn diese in ihrem Heimatland eine gute Schulbildung erhalten können, dann trage das mit dazu bei, dass ihre Familien auch dort bleiben.

Bei seinem Besuch im Sommer sah Wahhoud, dass in der Schule noch viel getan werden müsste. Der Lindauer kontaktierte den Verein Wüstenkind aus dem Stuttgarter Raum – der Geld für neue Fenster in den Klassenzimmern genauso beisteuerte wie auch jetzt fürs Herrichten des Schulhofes: Dort kann der Nachwuchs nach dem Unterricht nun auch spielen. So ist unter anderem auf dem Sandboden ein Fußballfeld mit zwei einfachen Toren angelegt worden.

Zur Feier gibt’s ein warmes Mittagessen für alle

Das haben Lehrkräfte und Schüler während des aktuellen Besuchs von Adnan Wahhoud gefeiert – mit einem warmen Mittagessen für alle Kinder. Und mit einer besonderen Überraschung: neue Schuhe für jedes Mädchen und jeden Bub. Wahhoud ist äußerst glücklich, dass die Menschen vom bayerischen Bodensee das mit ihren Spenden möglich gemacht haben. Denn beim Adventskonzert in der Oberreitnauer St.Pelagius-Kirche sind vor zehn Tagen rund 1400 Euro für dieses Projekt gespendet worden. Weitere 600 Euro stammen aus dem Erlös der Falafel, die syrische Flüchtlinge während des Bodolzer Advents-Stadlmarktes hergestellt haben. Außerdem hat Wahhoud 920 Euro von Menschen in und um Lindau speziell für den Schuhkauf gespendet bekommen.

Und so ist das Schulfest in Blanta für die Sechs- bis Zwölfjährigen zu einem ganz besonderen Festtag geworden – hat doch Wahhoud an die 230 Kartons mit neuen Kinderschuhen mitgebracht. Für die einen gab es kurze Stiefel, für andere eben rosa Sneaker. Und für alle zusätzlich auch farbenfrohe Socken. Das hält der Lindauer für wichtig, denn auch im Nordwesten Syriens „ist das Wetter jetzt richtig winterlich”, wie Wahhoud am Wochenende der LZ aus Syrien geschrieben hat. Inzwischen ist er weitergereist, besucht jetzt die Standorte seiner Ambulanzen im südlichen Idlib. Und schaut auch dort nach den Kindern – nach jenen mittlerweile rund 340 Buben und Mädchen, die er mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, nachdem sie kriegsbedingt ein oder sogar beide Elternteile verloren haben.