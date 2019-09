Neue Religionspädagogin stellt sich vor

Seit Anfang dieses Monats kümmert sich die Religionspädagogin Ute Keßler-Ploner (Foto: Keßler-Ploner) um die Leitung und Förderung der Kinder- und Familienarbeit der Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche. Dazu gehören, wie das Pfarramt schreibt, die Unterstützung der Ehrenamtlichen in diesem Bereich, die Mitwirkung in der Kinderkirche und der Jungschar, die Unterstützung von jungen Familien und die Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte an der Christuskirche.Am Sonntag, 15. September, soll Ute Keßler-Ploner nun im Rahmen des Gottesdienst in moderner Form um 17 Uhr in der Christuskirche durch Dekan Jörg Dittmar in ihren Dienst eingeführt werden. Neben der Band der Gemeinde wird auch der Eltern-und-Lehrerchor des Montfort-Gymnasiums Tettnang an der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes mitwirken. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde zu einem kleinen Empfang im Gemeindehaus neben der Christuskirche ein.

Keßler-Ploner lebt mit ihrer Familie in Tettnang. Aufgewachsen auf den Fildern im Herzen des Schwabenländles, führte ihr weiterer Weg über Ulm, München, Vöhringen und Würzburg und schließlich an den Bodensee.