Neue Regierungsvizepräsidentin Sabine Beck besucht Landratsamt

Sabine Beck folgte im Mai diesen Jahres auf Josef Gediga, der 16 Jahre lang Regierungsvizepräsident der Regierung von Schwaben war. Auch die Juristin Sabine Beck ist bereits seit 2002 bei der Regierung von Schwaben und hat dort vor ihrer Ernennung zur Regierungsvizepräsidentin den Bereich Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr geleitet. Bei ihrem Antrittsbesuch im Landkreis Lindau war es vor allem die personelle Ausstattung der Landratsämter mit staatlichem Personal, die Landrat Elmar Stegmann in dem persönlichen Gespräch thematisiert hatte. „Seit Jahren schon gibt es in einigen Bereichen große Probleme, für offene Stellen aualifizierte Bewerber zu finden. So ist beispielsweise das Gesundheitsamt am Landratsamt Lindau nunmehr seit über zwei Jahren bei den Amtsarztstellen völlig unterbesetzt“, erklärt Landrat Elmar Stegmann. Im Landkreis Lindau sind von insgesamt fünf Arztstellen nach wie vor nur 0,85 belegt. Ein weiteres Problem sei, dass staatliche Stellen oft sehr spät oder gar nicht nachbesetzt werden.