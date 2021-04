Neue Pflanzbehälter verschönern den Lindauer Hafen

Die Entwicklung am Lindauer Hafen schreitet voran: Die Hafenpromenade wird nun durch ovale Pflanzbänke sowie Pflanzkübel verschönert, in denen bunte Blumen Farbakzente setzen. Dabei sind die Pflanzbänke nicht nur ein Hingucker, sondern können von Spaziergängern auch als Sitzgelegenheit genutzt werden. Optisch orientieren sich die neuen Pflanzbehälter an denen auf dem Therese von Bayern-Platz zwischen Parkhaus und Inselhalle, heißt es in der Mitteilung.

In den drei ovalen Pflanzschiffen werden während der Sommermonate an der Hafenpromenade große Palmen und weitere Überwinterungspflanzen für südliches Flair sorgen. Aktuell wachsen dort Forsythien oder Magnolien. Blumenfreunde können sich jetzt schon über wechselnde Bepflanzungen in den 30 neuen Pflanzkübeln freuen. Im Moment sind diese Pflanzbehälter mit Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Tulpen, Osterglocken oder Kaiserkronen bunt bepflanzt. An Pfingsten beziehungsweise zu Beginn der Gartenschau kommt dann die Sommerpflanzung: Stauden und Gräser in den Farben weiß, blau und violett.

Die neuen Pflanzbehälter sind aus Corten-Stahl, der als robust gilt und in seiner Farbe zu allem passt. Diese Stahlart rostet einmal an, ist dann fast abriebfest und gibt deshalb keine Rostflecken an der Kleidung, heißt es weiter in der Mitteilung. Noch ein Vorteil: Alle Behältnisse können leicht transportiert und einfach mit dem Gabelstapler versetzt werden, was für Veranstaltungen wichtig werden kann.

Mit Wasser versorgt wird das mobile Grün über ein integriertes System der Anstaubewässerung. Das funktioniert ähnlich wie bei Hydrokulturen und erfordert deshalb von den Stadtgärtnern weniger Fahrten zum Gießen.

Bereits Ende März trafen sich Mitarbeiter der Stadtgärtnerei mit den ansässigen Gastronomen und Hoteliers. Gemeinsam, und auf die Außenbestuhlung abgestimmt, wurde festgelegt, wo die neuen Pflanzbehälter stehen sollen. Die Resonanz auf die neuen Pflanzbehälter war so gut, dass einige Hoteliers ihre bisherigen Pflanzkübel ersetzen und sich an der Beschaffung von zusätzlichen neuen beteiligen wollen.