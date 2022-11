Neue Partyreihe für Lindau: Hier wird ab Dezember gefeiert

Ü-30 Party am Samstag, 10. Dezember, im Club Dome ab 22 Uhr. Eintritt: 10 Euro an der Abendkasse. Karten können etwa zwei Wochen vorher auch online reserviert werden unter: www.hotlikebeats.de

Um acht Uhr werden die Gehwege hochgeklappt und alle sitzen nur brav vor ihren Fernsehern, auch am Wochenende? Damit soll in Lindau bald Schluss sein – zumindest, wenn es nach der Eventagentur Hot Like Beats geht. Im Dezember starten sie mit einer neuen Partyreihe für Leute ab 21 Uhr im Club Dome.

Maßgeblich daran beteiligt war unter anderem Hot-Like-Beats-Mitbegründer Markus Endres. Erst kürzlich sei er an einem Samstagabend auf der Lindauer Insel unterwegs gewesen, erzählt der 40-Jährige. Dabei hätte er gemerkt, wie wenig in der Stadt los sei. „Deswegen hat das Nachtleben in Lindau es vielleicht nötig, belebt zu werden“, sagt er schmunzelnd. Los geht es am 10. Dezember mit einer Ü30-Party.

Markus Endres freut sich darauf, neuen Wind in Lindaus Nachtleben zu bringen. (Foto: Maike Daub)

Hot Like Beats besteht aus einem Kernteam aus fünf „Jungs und Mädels aus der Region“, wie Endres es formuliert. Vor mehr als 15 Jahren haben sie angefangen Studentenpartys in Weingarten zu organisieren, seit mehr als zehn Jahren veranstalten sie das Stadl Clubbing im Weinstadl Rimmele in Wangen.

Das Ziel: „Dass ein bisschen was passiert in der Region“. Lange Zeit haben sie außerdem die Schlosspartys im Schloss Montfort in Langenargen organisiert. Weil das Gebäude aber aktuell renoviert wird und die Zukunft dort noch ungewiss ist, haben sie freie Kapazitäten, die sie jetzt in Lindau einsetzen.

Wir wollen den Club Dome wieder aufleben lassen. Geschäftsführer Jerome Planas

Einen Partner vor Ort hat die Eventagentur mit dem Club Dome gefunden. Der Club in der Bregenzer Straße war lange Zeit geschlossen und hat erst im September wieder eröffnet. Geschäftsführer Jerome Planas war daher noch auf der Suche nach Veranstaltern aus der Region und ist so auf die Stadl Clubbings gestoßen. „Wir wollen den Club wieder aufleben lassen“, sagt er. „Wie früher, als er eine Technolegende war. Aber mit neuem, eleganterem Stil.“ Hot Like Beats sei dabei ein Partner, der ein Netzwerk und Kontakte mitbringe und damit neue Gäste in den Club ziehen könne.

„Ich denke, die Lindauer haben Bedarf“, sagt Endres dazu, doch sie hofften auch Leute von auswärts in die Stadt ziehen zu können, etwa aus Friedrichshafen, Tettnang oder eben Wangen. Ihre bisherige Erfahrung zeige, dass die dann auch häufig vor dem Clubbing noch irgendwo essen gehen, sodass ein Mehrwert für die ganze Stadt entstehe.

Zur Ü-30 Party, die ab Dezember immer am zweiten Samstag im Monat stattfinden soll, werden Männer ab 28 und Frauen ab 25 Jahren eingelassen. Gespielt würden vor allem Party- und Clubsounds mit einigen Evergreens zwischendrin. Auf einer zweiten Tanzfläche läuft Oldschool Hip-Hop und R&B.

Im Januar startet außerdem eine zweite Partyreihe, das „Uhu-Clubbing“ für alle ab 21. Der Name soll an die Geschichte des Clubs Dome erinnern, der sich in einer früheren Klebstoff-Fabrik befindet, aber auch eine Hommage sein an die Nachteulen, die ab 22 Uhr zu den Partys kommen. Hier laufen vor allem Club-Sounds und Electronical auf der zweiten Tanzfläche.

Die Entscheidung, keine Partys für Leute unter 20 zu veranstalten, sei sehr bewusst gefallen, sagt Endres. „Das Wichtigste auf einem Event ist das Publikum: Wenn die Leute passen, fühlt man sich wohl.“ Zwischen 18 oder gar 16 und 30 seien die Ansprüche aber häufig zu unterschiedlich, um die alle unter einen Hut zu kriegen. Außerdem machen die Verantwortlichen von Hot Like Beats das alles nur im Nebenjob. „Wir wollen deshalb auch Spaß haben und organisieren Sachen, wo wir selber hingehen möchten.“

Wenn sie dann bis zu drei Events im Monat organisieren, gingen dafür schon viele Abende und Wochenenden drauf, sagt er. Der Antrieb gehe ihnen aber nicht aus. „Für die Touristen gibt es in der Region ganz viel, aber ich finde es wichtig, dass die Leute, die hier leben, auch etwas haben.“ Am meisten freut er sich, wenn das auch zurückgemeldet wird. Immer wieder gebe es zum Beispiel Anfragen, bei denen Leute nach Flyern zu lang zurückliegenden Events fragen – etwa weil sie jetzt heiraten und sich auf dieser Party kennengelernt hätten. „Das ist eine Motivation, die Leute auch weiter zusammenzubringen.“