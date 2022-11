Neue Kindergruppe beim BUND Naturschutz ist gegründet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause erlebte die BN Lindau Kindergruppe einen Neustart. Das erste Treffen fand am 7. Oktober auf der Hinteren Insel statt. Gruppenleiter Ken Kurtzweg und Claudia Grießer, Geschäftsführerin beim BN Lindau, haben die Kinder durch verschiedene Natur-Kennenlern-Aktivitäten geführt. Themen waren zum Beispiel: Eichenblätter und Eicheln anders wahrnehmen, den kreativen Geistern freien Lauf lassen beim Bau von Phantasiewesen aus Naturmaterial sowie Forschen mit Fangnetz und Lupe am BN Lindau-eigenen Naturteich. Die nächsten Treffen finden alle 14 Tage am Freitagnachmittag von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Dabei wechselt die Gruppe den Ort immer wieder. Die nächsten Male geht es in den Wald. Es sind noch ein paar Plätze frei. Falls jemand Interesse hat, können Sie sich gerne melden unter der Telefonnummer 08382-887564 oder per Email: lindau@bund-naturschutz.de