Neue Gruppen im TV Reutin sorgen für Begeisterung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während andere Sportvereine Gruppen schließen müssen, kann TV Reutin dank neuer Übungsleiter nun sogar völlig neue Übungsgruppen und Sportarten anbieten können.

Die aus Augsburg stammende Nina Berchtold betrieb dort erfolgreich Rhythmische Sportgymnastik als Leistungssport und war dort auch einige Jahre als Trainerin im Leistungssport tätig. Nachdem sie aus familiären Gründen nach Lindau gezogen ist, hat der TV Reutin das große Glück, nun eine ganz neue Gruppe für Rhythmische Sportgymnastik (RSG) anbieten zu können. RSG ist eine olympische Turnsportart, die Tanz, Akrobatik und Gymnastik harmonisch miteinander verbindet. Mit den Handgeräten Ball, Seil, Reifen, Band und den Keulen werden koordinativ anspruchsvolle Einzel- oder Gruppenchoreographien auf Musik präsentiert. Mädchen im Alter von 6 – 9 Jahren, die Freude haben, sich zur Musik zu bewegen und Kraft und Beweglichkeit zu trainieren, sind herzlich eingeladen zum Sichtungstraining, heute (6. Oktober) von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Turnhalle Reutin.

Steffi Jöckel, die zweite Neue im Bunde, bietet mit Aerobic und Bodystyling eine sehr attraktive Gruppe für Erwachsene an. Die aus Nonnenhorn stammende Lehrerin hat während ihres Studiums den Aerobic- und Fitnesstrainer-Schein gemacht und einige Jahre Kurse im Hochschulsport gegeben, ist also bestens qualifiziert. Das wöchentlich wechselnde Programm besteht aus zwei Teilen: Beim Aerobic wird aus Schrittkombinationen mit tänzerischen Elementen im Verlauf der Stunde eine komplette Choreografie aufgebaut. Für Abwechslung ist gesorgt, denn neben klassischen Aerobicstunden werden auch Elemente der ZUMBA-Fitness, Step-Aerobic und Dance Aerobic ihren Platz finden. Beim anschließenden Bodystyling geht es darum, die Muskeln zu straffen – und so den gesamten Körper in Form zu bringen. Das erreicht man durch eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining, in dem sich auch Elemente aus Yoga und Pilates wiederfinden. Auch wenn man schon beim Lesen dieser Worte zu schwitzen beginnt, ist das Angebot für Anfänger wie auch Fortgeschrittene geeignet, da die jeweiligen Übungen schrittweise aufgebaut und mit unterschiedlicher Intensität und Schwierigkeitsgrad ausgeführt werden können. Aerobic und Bodystyling wird ab sofort mittwochs von 20.00 – 21.30 Uhr in der Reutiner Turnhalle angeboten und ist keine reine Frauengruppe, auch Männer sind herzlich willkommen!