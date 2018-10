Neue Gesichter an der VdK-Spitze

Nicht nur an der Spitze des Sozialverbandes VdK gibt es seit diesem Jahr mit der neuen Präsidentin Verena Bentele ein neues Gesicht. Auch auf Kreisebene hat es zwei Veränderungen gegeben. Hans-Peter Rasch aus Röthenbach hat den inzwischen verstorbenen Fridolin Baldauf als Kreisvorsitzenden abgelöst. Und mit dem 50-jährigen Ralf Schaude gibt es seit Juni auch einen neuen Kreisgeschäftsführer.

Die Mitglieder der elf Ortsverbände trafen sich jetzt in Lindenberg zu ihrer Herbsttagung, bei der es vor allem um die anstehende Herbstsammlung ging. „Ich habe noch nie so viel Altersarmut gesehen“, stellte der neue Kreisgeschäftsführer nach vier Monaten bereits fest. Und das, obgleich Schaude 33 Jahre Berufserfahrung in der Sozialversicherung mitbringt. Doch jeden Tag ist er bei seiner Arbeit im Landkreis mit Fällen konfrontiert, in denen zusätzliches Geld vom VdK hilft, gegen konkrete Not wie dem Fehlen einer Waschmaschine vorzugehen. Unter anderem dafür sammeln die Mitglieder der elf Ortsverbände in den kommenden Wochen wieder unter dem Motto „Helft Wunden heilen“. Die Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle in Lindau helfen aber auch bei Einsprüchen gegen die Einstufung in der Pflegeversicherung oder bei Anträgen auf eine Erwerbsminderungsrente. Was Schaude schon nach wenigen Monaten spürt: „Auch immer mehr junge Menschen brauchen unsere Hilfe.“ Das können Familien mit behindertem Kind sein, die Beratung oder rechtliche Unterstützung benötigen. Oft reiche ein vom VdK verfasstes Schreiben aus, häufig sei aber auch eine Klage notwendig, die die Bezirksgeschäftsstelle in Augsburg für die VdK-Mitglieder übernimmt. Diese Unterstützung hat in den letzten Jahren zu steigenden Mitgliederzahlen geführt: Bundesweit sind es rund 1,9 Millionen, im Landkreis aktuell knapp 2700 Mitglieder. Beratungsgespräche bietet Schaude zweimal im Monat nach vorheriger Anmeldung auch im Seniorenzentrum St. Martin in Lindenberg an.