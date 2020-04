Neue Gasleitung ist am Netz

Die Rohr- und Tiefbauarbeiten für eine neue Gashochdruckleitung im Bereich Streitelsfingen sind laut einer Pressemitteilung der Technischen Werke Schussental GmbH erfolgreich abgeschlossen worden. „Wir haben den neuen Leitungsabschnitt in das bestehende Gasnetz eingebunden und Ende März in Betrieb genommen“, sagt Peter Knill, Abteilungsleiter Planung/Bau der TWS Netz GmbH, die die überregionale Versorgungsleitung im Auftrag der Gasversorgung Oberschwaben (GVO) betreibt. Jetzt würden noch die Belagsarbeiten im Bereich der Trasse vorgenommen. Aufgrund eines Hangrutsches und der geologischen Verhältnisse im Bereich der bisherigen Trasse musste auf einer Länge von rund 600 Metern die Gashochdruckleitung im Bereich Pulvertobelweg bis an den Ortseingang von Streitelsfingen umgelegt werden. In diesem Zuge wurden im Netzbereich in Streitelsfingen auch eine mechanische Armaturengruppe durch elektrische Stellantriebe ausgetauscht.

Armaturengruppen machen verschiedene Schaltvorgänge im Netz möglich. So können kleinere Teilabschnitte abgegrenzt und bei Störungen oder Arbeiten am Gasnetz die Schieber in der Armaturengruppe geschlossen werden. Diese Schaltungen steuert künftig die Leitstelle des vorgelagerten Netzbetreibers fernwirktechnisch, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das bundesweite Ferngasnetz führt von Weingarten über Ravensburg, Tettnang, Friedrichshafen und Lindau bis nach Leiblach in Vorarlberg. Die TWS Netz GmbH aus Ravensburg betreibt die 43 Kilometer lange Gashochdruckleitung seit 2013 im Auftrag des interkommunalen Zweckverbands Gasversorgung Oberschwaben (GVO). Die GVO hat dieses Stück der Infrastruktur gebaut und damit der Region den Zugang zum Ferngasnetz ermöglicht.