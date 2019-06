Neue effiziente Kältemaschinen-Serie kommt aus Lindau

Ob beim Lagern von Lebensmitteln, bei der Produktion von Medikamenten, beim Kühlen von Serverräumen oder bei der Klimatisierung von öffentlichen und privaten Gebäuden – die Kältetechnik spielt eine wichtige Rolle im täglichen Leben. Für die Betreiber wird es dabei immer wichtiger, dass die Kältemaschinen effizient und nachhaltig arbeiten. Laut einer Pressemitteilung leistet das eine neue Kältemaschinen-Serie aus Lindau am Bodensee: Die neue, luftgekühlte „Quantum-Air“-Baureihe von Engie Refrigeration. Die Serie ist seit 24. Juni weltweit in insgesamt 28 Ausführungen erhältlich.

Mit dem „Quantum Air“ setzt das Unternehmen Engie Refrigeration einen neuen Standard in der internationalen Kältebranche: Effizienz, mehr Nachhaltigkeit, höchste Kälteleistung – durch diese Merkmale zeichnet sich die neue Baureihe besonders aus, heißt es weiter. Damit erfüllen die Kältemaschinen nicht nur die heutigen, sondern auch die künftigen Anforderungen von Betreibern und Endkunden aus verschiedensten Branchen optimal. „In unseren neu konzipierten ,Quantum-Air’-Modellen steckt die geballte Expertise unseres Teams und unser Erfahrungsschatz aus über 16 Jahren Kältelösungen mit den bisherigen ,Quantum’-Kältemaschinen“, sagt Jochen Hornung, Geschäftsführer von Engie Refrigeration. „Auf dieser Basis unterstützen wir unsere Kunden mit dem ,Quantum Air’ ideal dabei, höchste ökonomische und ökologische Anforderungen in einem immer komplexer werdenden Marktumfeld zu erfüllen – heute und in Zukunft.“ Prädestiniert ist die „Quantum-Air“-Serie daher für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen: von Automobilherstellern und -zulieferern über die Chemie- und Pharmaindustrie sowie die industrielle Fertigung bis hin zu Rechenzentren.

Seit mehreren Jahren ist Engie Refrigeration auf Expansionskurs. Ob in Moskau, Sydney, Teheran oder Hamburg: Heute sorgen bereits mehr als 3400 „Quantum“-Kältemaschinen bei Kunden in verschiedensten Branchen auf allen Kontinenten für die optimale Kälteversorgung – allesamt „made in Lindau“.

Die neue „Quantum-Air“-Serie ermöglicht es dem dort ansässigen Kältespezialisten nun, die Marktposition weiter auszubauen und zusätzliche Märkte zu erschließen. Denn Engie Refrigeration setzt mit den zukunftsweisenden Kältemaschinen mit ihren zahlreichen Besonderheiten und technischen Neuerungen einen Meilenstein: „Der Anspruch bei Engie Refrigeration ist es, unseren Kunden die qualitativ beste und effizienteste Kältemaschine auf dem Markt zu bieten. Wir sind sehr stolz, dieses Ziel mit dem ,Quantum Air’ noch besser zu erfüllen. Damit nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Branche ein“, sagt Hornung. „Aus Überzeugung bekennen wir uns dabei klar zum Standort Lindau: Wie alle ,Quantum’-Kältemaschinen von Engie Refrigeration wird natürlich auch die neue ,Quantum-Air’-Serie am Bodensee gefertigt.“