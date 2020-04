Neue Corona-Zahlen stimmen Lindaus Landrat „vorsichtig optimistisch“

Landrat Elmar Stegmann äußert sich vorsichtig positiv über die Entwicklung von Corona im Landkreis Lindau. Zudem begründet er, warum das Landratsamt weiter keine Zahlen der Genesenen nennen will.

Bereits seit dem Februar ist das Landratsamt Lindau laut Pressemitteilung intensiv mit der Bewältigung der Corona-Pandemie im Landkreis Lindau beschäftigt. Landrat Stegmann zieht nun eine vorsichtig positive Bilanz: „Zu Beginn ist die Zahl der Infektionen rasant gestiegen. Wir wussten zwischendurch nicht, ob die Welle über uns hereinbrechen wird.“

Wochenlang hatten Mitarbeiter des Landratsamts mit Hochdruck daran gearbeitet, jeden einzelnen Kontakt nachzuverfolgen. Etwa 1250 Menschen im Landkreis wurden bisher unter Quarantäne gestellt. Auch das sei ein Grund dafür, dass es im Landkreis Lindau inzwischen nur noch wenige neue Corona-Fälle gibt. „Ich meine, dass unsere Strategie sehr erfolgreich ist. An den Zahlen kann man ablesen, dass es kaum noch zu Neuinfektionen in den vergangenen Tagen gekommen ist“, sagt Stegmann. „Ich führe dies einerseits darauf zurück, dass sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkungen halten und andererseits darauf, dass unsere Strategie des contact tracings greift.“

Der Landrat begründet zudem erneut, warum er keine Zahl der genesenen Menschen nennt: „Dies wäre aus mehreren Gründen nicht seriös.“ So erfährt das Landratsamt laut Mitteilung gar nicht, wenn erkrankte Patienten aus der ärztlichen oder der stationären Behandlung entlassen werden. In der Öffentlichkeit geht man davon aus, dass nach 14-tägiger Symptomfreiheit die Quarantäne beendet ist. Doch damit gelte er nur als „geheilt im Sinne der Statistik“.

Aber tatsächlich lasse sich nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht ausschließen, dass sich Folgeerkrankungen entwickeln oder bleibende Schäden im Lungengewebe entstehen. Auch habe es im Landkreis Fälle gegeben, in denen Menschen selbst nach 16 Tagen erneut positiv getestet wurden oder ein symptomatischer Rückfall beobachtet wurde. „Von Genesenen zu sprechen, lässt hier einen falschen Eindruck entstehen“, erklärt Stegmann.

Zudem habe die Zahl der Genesenen für die Arbeit des Gesundheitsamts keine Relevanz, denn dessen Aufgabe sei es, Neuinfektionen zu vermeiden. Stegmanns Fazit: „Ich bin mir bewusst, dass die Eindämmung der Corona-Pandemie uns allen Vieles abverlangt. Gemeinsam werden wir diese Herausforderung meistern. Wir werden jedenfalls weiterhin alles tun, um unsere Bevölkerung bestmöglich zu schützen.“