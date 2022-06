Neue Blickachsen mit Olga Golos

Zeitgenössische Kunst bekommt in diesem Sommer besondere Aufmerksamkeit in Lindau: Mit dem Format Biennale präsentiert das Kulturamt der Stadt eine neue Plattform für junge Kunst im öffentlichen Raum. Unter dem Titel „IN SITU PARADISE“ haben sich 20 Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema Paradies auseinander gesetzt. Ihre Arbeiten entstanden „in situ“ also „am Ort“ und können von Mai bis September besichtigt und erlebt werden – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, immer gratis. Ziel ist es dabei vor allem, neue Sichtweisen zu ermöglichen und Diskussionen anzuregen.

Olga Golos, Insel Lindau + AR: Frames

Olga Golos’ künstlerischer Ansatz verfolgt die Frage nach der Gruppendynamik sowie der Rolle des Individuums. Das „Sehenswerte‟ einer Stadt ist weitestgehend in einem Kanon festgelegt, der sich in Reiseführern, auf Postkarten und nicht zuletzt anhand der unzähligen von Besuchern generierten Fotos und Videos manifestiert. Im Zuge der Biennale Lindau montiert Golos 34 knallgelbe, polygonale und unterschiedlich geformte Rahmen im ganzen Stadtgebiet und richtet so unsere gewohnten Blickachsen neu aus.

Olga Golos, 1987 im russischen Krasnoyarsk geboren, lebt und arbeitet in München. Sie studiert zunächst von 2004 bis 2010 an der Kunstakademie St. Petersburg, 2007 ein Semester an dem Institut of Design in Finnland und schließlich ab 2011 in München. 2017 schließt sie ihr Studium mit Diplom in der Bildhauerklasse von Prof. Stephan Huber ab. Zahlreiche Ausstellungen und Förderungen darunter auch der Gilbert Bayes Award der Royal Society of Sculptors in London 2021.

Weitere Informationen zur Biennale Lindau unter www.biennale-lindau.de