Neue Auszubildende starten bei Stadtverwaltung Lindau

In der Stadtverwaltung Lindau haben vier junge Menschen jetzt mit ihrer Ausbildung begonnen. „Ich freue mich, dass Sie sich für die Stadt Lindau als Ausbildungsstätte entschieden haben und wir sind gespannt auf Ihre frischen, jungen Ideen“, so Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons in einer Pressemitteilung. In einem lockeren Austausch zwischen den Auszubildenden, der Ausbildungsbeauftragten Julia Leising und der Oberbürgereisterin ging es um ganz unterschiedliche Ausbildungsthemen – von der Zierplanzenanzucht in der Stadtgärtnerei über die Kleinkinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Am Hoyerberg“ bis zum Versand der Briefwahlunterlagen durch die Zentrale in der Stadtverwaltung.