Neuapostolische Kirche geht online

Die Neuapostolische Kirche feiert weltweit Ostergottesdienst in den Wohnungen der Gläubigen. Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu Christi, wird wegen der Corona-Pandemie nicht in der Gemeinschaft der Gemeinden und den Kirchen gefeiert. Stattdessen kann der Gottesdienst der Neuapostolischen Kirche am Ostersonntag, 12. April, per Internet-Livestream auf YouTube in der eigenen Wohnung mitgefeiert werden.

Gottesdienstbeginn ist um 10 Uhr morgens (MEZ). Unter https://www.nak-sued.de findet sich der Link zum Stream.

Der Ostergottesdienst wird erstmals als weltweiter Gottesdienst auf YouTube gesendet. Gottesdienstleiter ist Stammapostel Jean-Luc Schneider, höchster Geistlicher der Kirche.

Seit Mitte März bietet die Neuapostolische Kirche in Deutschland sonntags Gottesdienste als Livestream auf YouTube an. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Dafür steht in Süddeutschland der YouTube-Kanal der süddeutschen Gebietskirche zur Verfügung: www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland. Alternativ können die Gottesdienste per Telefonübertragung mitgefeiert werden, die zentrale Einwahlnummer ist: 069 / 201 74 42 99.

Auch am Karfreitag wird auf diesem Weg der Gottesdienst gefeiert..