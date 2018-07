Nelly ist verschmust und anhänglich

Die zierliche Katze Nelly ist im Juni ins Tierheim gekommen, da ihr Besitzer verstorben ist. Die Freigängerin wurde an ihrem früheren Platz sehr verwöhnt und ist eine sehr verschmuste und anhängliche Katze, die ihm jedoch noch nachtrauert. Im Tierheim ist sie meist noch etwas zurückhaltend. Die schildpattfarbene Katze ist 12 Jahre alt und sucht einen Einzelplatz als Prinzessin, an dem sie auch ihre Ruhe und Rückzugsgebiete hat. Wie alle Katzen im Tierheim ist sie geimpft, tätowiert und kastriert. Tierfreunde die sich für sie interessieren und ihr die nötige Eingewöhnungszeit geben und sie liebevoll verwöhnen wollen, können sich mit dem Tierheim Lindau unter Telefon 08382 / 72 365 in Verbindung setzen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de