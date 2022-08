„Nebenbouler“ gewinnen erstmals das Endspiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Einweihung der neuen Spielfläche veranstalteten die „Nebenbouler“ des TC-Sigmarszell ein Turnier mit den Boulefreunden aus Lindau. In vier Durchgängen, zu denen jeweils ein Heimspieler und ein Gast zusammengelost wurden, ermittelten die Sigmarzeller und die Lindauer ihre jeweils Tagesbesten. Nach dem gemeinsamen Essen traten so für den TSV Lindau Nicole Wölfle und Achim Fritsche, sowie Francois Henry mit Salman Deniz für die Gastgeber zum Endspiel an. Dieses konnten die Hobbyspieler aus Schlachters erstmals mit 13 : 5 für sich entscheiden.

Die „Nebenbouler“ sind eine Gruppe innerhalb des Sigmarszeller Tennisclubs in Schlachters, wo sie sich montags und donnerstags jeweils ab 16.30 Uhr zum Spielen treffen. Wer es mit oder ohne Anleitung einmal probieren möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Eigene Kugeln sind nicht Voraussetzung.