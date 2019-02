Neben Hilfe vom Lindauer Verein Frauen in Not gibt es jetzt auch Krisenintervention

Fünf Wochenstunden sind nicht viel. Doch Marion Stockner-Stengele weiß: Misshandelte Frauen brauchen ihre Hilfe. Vor allem in den ersten Tagen, nachdem eine häusliche Situation eskaliert ist, die Polizei eingreifen musste. Die Mitarbeiterin des Memminger Frauenhauses kümmert sich jetzt zusammen mit dem Lindauer Verein Hilfe für Frauen in Not um solche Fälle im Kreis Lindau. Während die Ehrenamtlichen des Vereins betroffene Frauen aufnehmen und begleiten, kümmert sich die Sozialpädagogin um die Krisenintervention nach dem Polizeieinsatz. „Wir arbeiten jetzt zusammen“, freut sich die Vereinsvorsitzende Claudia Donné.

Vor gut 30 Jahren haben engagierte Frauen den Verein Hilfe für Frauen in Not in Lindau ins Leben gerufen. Dass dort alle Arbeit ausschließlich ehrenamtlich geleistet wird, darüber ist immer wieder diskutiert worden. Denn im Grunde leisten diese Vereinsfrauen jene Arbeit, die andernorts ein Frauenhaus stemmt. Mittlerweile gewährt der Landkreis dem Verein Hilfe, indem er Weiterbildung und Supervision bietet. Doch Frauen in akuten Krisensituationen zu unterstützen, das ist eine Herausforderung.

Der sich der Landkreis jetzt in der Form stellt, dass er einen Kooperationsvertrag mit dem Frauenhaus Memmingen abgeschlossen hat. Oder besser gesagt: Sich an einem besonderen Projekt des Frauenhauses beteiligt. Das nennt sich „MMUM“, wird von der bayerischen Regierung gefördert und schafft so die Möglichkeit, dass sich zwei hauptamtliche Fachfrauen zeitnah um Opfer häuslicher Gewalt kümmern.

Eine von ihnen ist Marion Stockner-Stengele. Seit 20 Jahren arbeitet die Diplomsozialpädagogin im Memminger Frauenhaus. Dessen maximal fünf Plätze sind im Jahresschnitt zu 90 Prozent ausgelastet. Ans Frauenhaus angebunden ist die sogenannte pro-aktive Beratung von Frauen direkt nach einer Gewalterfahrung. Grundsätzlich bietet die Polizei, wenn sie zu einem Vorfall mit Gewalt gerufen wird, der betroffenen Frau an, Kontakt zu MMUM herzustellen. Willigt diese ein, bietet ihr eine der beiden Fachfrauen binnen 72 Stunden ein Kriseninterventionsgespräch an. Dabei kann ein Sicherheitsplan erstellt oder auch die Frau zu einem Anwalt begleitet werden. Die weitere Betreuung übernimmt dann in Memmingen das Team des Frauenhauses – im Landkreis Lindau hingegen die Ehrenamtlichen des Vereins Hilfe für Frauen in Not.

Doch längst nicht jede Frau wolle ein Gespräch in einer solchen Krise, schildert Stockner-Stengele. Claudia Donné, die Vorsitzende des Lindauer Vereins, kennt das: Frauen haben oft nicht die Kraft, sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen. Immer wieder erleben die Ehrenamtlichen, dass misshandelte Frauen letztlich doch zurückgehen, mit der oft falschen Hoffnung „das wird schon wieder“. Stockner-Stengele berichtet, dass Frauen teilweise bis zu sieben Jahren in einer Gewaltbeziehung ausharren, bis sie sich doch trennen.

Über 100 Frauen suchen jedes Jahr Rat oder Hilfe

Gut 60 Frauen aus dem Lindauer Raum haben sich im vergangenen Jahr beim Verein gemeldet, berichtet Donné. Im Westallgäu koordiniert Christine Hauber die Einsätze und weiß, dass die Zahlen dort ähnlich hoch sind. Etwa die Hälfte der Frauen berät der Verein, in knappes Dutzend Frauen im Jahr muss der Verein in seinen Schutzwohnungen unterbringen. Legt man die bundesweite Quote zugrunde, dass nur etwa jede fünfte Frau den Mut aufbringt, sich überhaupt Hilfe zu holen oder in ein Frauenhaus zu gehen, dann erleben kreisweit jährlich über 500 Frauen in irgendeiner Form Gewalt.

Das müsse nicht immer eine Vergewaltigung oder Prügel sein: Auch psychischer Druck wie „Du kannst nichts“ oder „ohne mich bist du gar nichts“ gehöre dazu, sagt Donné. „Gewalt ist nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem“, stellt Stockner-Stengele fest.

Dass die Vereinsmitglieder von Hilfe für Frauen in Not ihre ganze Betreuungsarbeit im Landkreis Lindau komplett ehrenamtlich stemmen, beeindruckt Stockner-Stengele. Die Sozialpädagogin weiß aus ihrer langjährigen Erfahrung, wie viel Kraft die Hilfe für so manche Frau kostet: „Vor so viel Engagement hier zieh ich meinen Hut.“ Claudia Donné ist froh, wenn eine Frau „den Absprung aus einer gewaltbelasteten Beziehung schafft“. Dass ihr Verein jetzt in der ersten Krisenintervention mit einer hauptamtlichen Fachkraft zusammenarbeiten kann, ist in ihren Augen ein großer Fortschritt.