Naturschützer wollen keine Mittelschule auf der Blauwiese

Die Lindauer Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) übt weiterhin Kritik an der Standortwahl zum Neubau der Mittelschule. Was die Naturschützer als Alternativen ins Spiel bringen.

Städteplanerisch sei die Bebauung auf der Blauwiese aus Sicht des BN ein „Armutszeugnis“, wie Maximilian Schuff, Vorsitzender der Kreisgruppe, in einer Pressemitteilung schreibt. „Sinnvolle Alternativen wäre die Erweiterung der bestehenden Einrichtung, respektive der Standort des Bauhofes.“

Seiner Ansicht nach sei eine Erweiterung nicht detailliert genug geprüft worden. Die Option Bauhof sei aufgrund der Lindauer Haushaltspolitik nicht weiter verfolgt worden. Denn die Stadt wolle Erlöse aus der Veräußerung des Grundstücks generieren. „Wenn eine Stadt nur noch nach Verkaufserlösen giert, um den städtischen Haushalt zu garantieren und dann dabei nicht mehr genügen Fläche für ihre kritische Infrastruktur hat, läuft etwas gehörig schief“, so Schuff weiter.

Fürs Klima gibt es keinen Alternativstandort

Die Blauwiese eignet sich aus sich, den Bund Naturschutz nicht. „Die Planungen im Bereich Blauwiese haben das Potenzial einer massiven Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und sind mit erneuten Verlusten von bestehendem Baumbestand verbunden“, schreibt Schuff. „Schwer wiegt für den BN auch die massive Verletzung des Freiraumkonzeptes der Stadt Lindau.“

Der BN verweist wie schon mehrfach auf den Umweltbericht „und darauf, dass eine bestehende Frischluftschneise möglicherweise irreparabel zerstört wird, mit teilweise unklaren Folgen für das Kleinklima in einem weiten Bereich Reutins“. Solche jahrzehntelangen Folgen gelte es aber bei einer ordnungsgemäßen Stadtplanung zu bedenken.

„Auch in Lindau wird nach den Klimamodellen die Zahl der Hitzeperioden und auch ihre Intensität stark steigen, mit all seinen gesundheitlichen Folgen“, so der BN. „Für die Mittelschule gibt es zwei Alternativstandorte, aber nicht für das Klima.“