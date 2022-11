Naturfreunde Lindau besuchen das grüne Klassenzimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, war das Credo der Naturfreunde in Lindau. Unter Leitung des Vorsitzenden Uli Kaiser besuchten sie das grüne Klassenzimmer in Lindau-Aeschach.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Leiterin des grünen Klassenzimmer, Rosi Müller, durchstreifte man das weitläufige Gelände. Während des Spaziergangs konnte man nicht nur Infos zur Arbeit des Vereins hören, sondern auch die vielen verschiedenen, großen und klima-zukunftsträchtigen Bäume bewundern. Besonders die Mammutbäume waren im Focus der Besucher. Nachdem die Gäste einige Infos zu den gewaltigen Riesen erhalten hatten, kam Förster Christian Müller zu der Gruppe. Unter dem besonderen Flair der Mammutbäume mussten die Naturfeunde einige Aufgaben zum Thema „Nachhaltigkeit“ bewältigen um dann am offenen Lagerfeuer Kartoffelsuppe zu genießen. Nach diesem regen Austausch war man sich sicher, öfter gemeinsame Aktionen und Treffs zu organisieren.