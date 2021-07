Natur in der Stadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Wochen hatten Bürger aus Lindau oder auch Gartenschaubesucher die Möglichkeit am Fotowettbewerb des BUND Naturschutz in Lindau teilzunehmen. Aufgabe war es, seinen Lieblingsbaum in Lindau fotografisch in Szene zu setzen. Am Freitag wurden nun die Sieger geehrt.

„Als wir uns vor einem Jahr entschlossen haben, als Kreisgruppe ebenfalls bei der Gartenschau aktiv zu werden, war schnell klar, dass wir auch die Stadtbäume Lindaus in den Fokus nehmen wollen”, so Claudia Grießer, Geschäftsführerin der Kreisgruppe des BN in Lindau, in ihrer Begrüßung der zahlreichen Gäste. Daher habe die Kreisgruppe in den vergangenen vier Wochen auch die BN-Ausstellung „Freund Baum“ in ihrem Pavillon gezeigt und führe derzeit flankierend eine Petition für eine Baumschutzverordnung bei openpetition durch. „Aber die Politik muss unterstützt werden, indem die Bürger den Wert ihrer Stadtbäume erkennen und dann in ihrem Wählerwillen dies auch zum Ausdruck bringen können“, führt Grießer weiter aus. Daher habe sich ein Fotowettbewerb als kreative, Spaß machende Bewusstseinsbildung geradezu angeboten.

Dr. Maximilian Schuff, stellv. Kreisvorsitzender, betonte in seiner Ansprache, dass die kürzlich aktualisierte Freiflächengestaltungssatzung der Stadt für einen guten Baumschutz noch nicht ausreiche: „Da ist noch Luft nach oben“, ist er überzeugt.

Die Bedeutung der Stadtbäume fürs Klima, stellte Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons in den Mittelpunkt, die sich als Schirmherrin sofort bereiterklärt hatte, den Wettbewerb zu unterstützen. Besonders betonte sie, dass heute gepflanzte Bäume erst für die kommenden Generationen ihre volle ökologische Wertigkeit erreichten, bevor sie zur Preisverleihung schritt.

Unter den 38 eingereichten Bildern hatte die neunköpfige Jury sechs erwachsene und jugendliche Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt. Den ersten Platz mit einem Herbstbild der Linde auf der Gerberschanze erhielt Christa Diederich, die damit auch den schönsten Stadtbaum Lindaus kreierte. Sie durfte sich über eine Dauerkarte für die Gartenschau freuen. „Ihre“ Linde wird später noch mit einer Sitzbank zum Verweilen geehrt, die der BUND Naturschutz zusammen mit der Stadtgärtnerei aufstellen wird.

Die Preise zwei und drei gingen an Birgit Maurer und Jutta Tichatschke, die sich über einen Familieneintritt in die Chagall-Ausstellung und einen Gutschein für einen Naturfotografie-Workshop für zwei Personen mit dem Biologen Thomas Gretler freuen durften.