Nathalie Ruzicka unterstützt das Tierheim-Team

Nathalie Ruzicka heißt die neue Mitarbeiterin im Lindauer Tierheim. Die Liebe zu Tieren hat die 35jährige Lindauerin ins Tierheim geführt und schlussendlich dazu, sich auch dort zu bewerben. Auch in ihrer Freizeit umgibt sie sich liebend gern mit allem, was schnurrt oder bellt und setzt sich leidenschaftlich und engagiert für die Rechte der Tiere ein.

Nathalie trifft man oft auf ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund an, aber auch lesend auf dem Sofa oder in Aktion bei Demos oder an Infoständen, wie das Tierheim in einer Pressemitteilung schreibt.

Zu ihren Aufgaben im Tierheim gehört die Fütterung drer „Raubtiere“, das Reinigen der Zimmer und Zwinger, die Kommunikation zum Beispiel mit Interessenten, das Gassi gehen und regelmäßige Fahrten zur Tierärztin.

Auf die Frage nach Ihrer Motivation und ihren liebsten Herausforderungen im Berufsalltag antwortet Nathalie: „Die Suche nach dem passenden Zuhause für unsere Schützlinge ist beides zugleich. Natürlich ist die bestmögliche Versorgung der Zwei- oder Vierbeiner ebenso eine große Motivation für mich.“

Am schönsten sei aber das Gefühl, das sie habe, wenn ein Tier das Tierheim wieder verlassen und in ein artgerechtes und liebevolles Zuhause ziehen dürfe.

Bereits nach wenigen Wochen hat sie sich im Tierheim Lindau eingelebt und ist froh, dort Teil eines netten und tollen Teams zu sein. Der erlernte Beruf der Industriekauffrau machte sie nicht glücklich, nun möchte sie in einer neuen Umgebnung mit dem Team und den vielen Fellnasen glücklich werden.