Narrengruppe hat sich getroffen

Rund 32 Mitglieder konnte der 1. Vorsitzende der Fetzenhexen, Simon Lehner am 01.08.2021 in der Halle „Haus des Gastes“ Schlachters begrüßen. Aus Gründen der Pandemie fanden in der vergangenen Saison kaum Treffen satt. Auf einen Ausflug, ein Sommerfest sowie die Teilnahme an 11-Meter-Turnieren wurde verzichtet. Dennoch konnten drei Hexen sowie zwei Eremännle dazu gewonnen werden. Auch die alljährige und beliebte Nikolausparty musste in der vergangenen Saison leider abgesagt werden. Jedoch hat der Kassenwart ein deutliches „Plus“ verzeichnen können. Und die Kassenprüfer hatten keinerlei Beanstandungen.

Dieses Jahr gab es folgende Ehrungen der Mitglieder wegen zehn Jahren Vereinsmitgliedschaft: Maximilian Fischer, Andre Krüger, Kilian Krepold, Yvonne Stock, Anna Wünsch und Carla Herrlein. Nach der Entlastung der Vorstandschaft standen die Neuwahlen an. Die alte/neue Vorstandschaft wurde wie folgt gewählt: 1. Vorsitzender Simon Lehner, 2. Vorsitzender Andreas Hartmann, Kassenwart Michael Finkenzeller, Schriftführer Nina Beyer, Zeugwart Kathrin Ambrosius, 1. Beisitzer Christian Hartmann, 2. Beisitzer Nico Ege, Gruppensprecher Eremännle Andre Krüger, Gruppensprecher Fetzenhexen Heiko Schmid und Kassenprüfer Franziska Löchle und Lena Grempel.

Als Formsache wurde noch eine Satzungsänderung zum Geschäftsjahr einstimmig freigegeben.

Zum Schluss bedankte sich Simon Lehner bei den anwesenden Mitgliedern für das Erscheinen und schloss die Hauptversammlung der Narrengruppe ab.