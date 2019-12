Narrenfahne hatte einen anderen Grund

Michael Zeller widerspricht Uli Kaiser, denn er habe in den 70er-Jahren die Narrenfahne gehisst, weil er eine bessere Anbindung der Fußgängerzone an den Seeparkplatz gefordert hat. Dem Stadtrat wirft Zeller „ideologische Verwirrungen“ vor.

Im Gegensatz zu Kaisers Darstellung sei er einer derjenigen gewesen, die den Anstoß für eine Fußgängerzone in Lindau gegeben hätten, schreibt Zeller in einer Pressemitteilung. Kaiser verdrehe die Fakten, wenn er das andere darstelle. „Die Narrenfahne galt den Versprechungen der Verwaltung für eine bessere Parkplatzanbindung an die Hintere Insel. Dabei wurde von mir der Begriff ,Ho-Chi-Minh-Pfad’ geboren, der bis heute in Lindau für den Bahnsteg benutzt wird“, ergänzt Zeller, der einräumt, dass er als Stadtrat damals letztlich gegen die Fußgängerzone gestimmt habe. Das „war der Unfähigkeit der Planungsbehörde zu verdanken, endlich das Parkproblem anzugehen, und das, bitte sehr, vor 40 Jahren!“ Zeller wirft Kaiser vor, „mit Häme und Hass“ auf Bürger loszugehen, das sei undemokratisch. Zeller ist einer der drei Sprecher des Bürgerbegehrens für eine Absage der Gartenschau. „Der Stadtrat hat in den letzten Jahren bewiesen, dass unsachgemäßes Arbeiten und ideologische Verwirrungen wichtiger sind, als Probleme zu lösen; der Scherbenhaufen ist offensichtlich.“ Zeller kritisiert, dass Stadträte behaupten, Lindau müsste Millionen bezahlen, wenn es die Gartenschau noch absagen würde, dabei würden Räte und OB-Kandidaten die Verträge mit der privaten Gartenschau GmbH nicht kennen.