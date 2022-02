Narrenbaum am grünen Klassenzimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr sind die großen Faschingsumzüge in unserer Gegend abgesagt worden. Um den Aktionskindern im grünen Klassenzimmer ein wenig Karnevalsgefühle zu vermitteln, gibt es einige kleine Fasnetevents.

Der erste Treff diente dazu, einen Narrenbaum zu bauen. Mit verschieden Ästen und Stangen, die in ein ausgebohrtes Loch in einem Baumstumpf gesteckt wurden, entstand das Rohgerüst. In einem Kreativworkshop wurden Clowns aus Moosgummi und wasserfeste Luftschlangen gebastelt. Jedes Kunstwerk wurde mit einen Aufhänger versehen und baumelt nun als Zierde an den Ästen und Zweigen. Mühevoll wurde der Narrenbaum zum Parkplatz des grünen Klassenzimmers gerollt und erfreut nun dort die Spaziergänger. Wer mag, kann sich gegen einen kleinen Obulus einen Clown mit nach Hause nehmen und ein bisschen Fasching zu Hause feiern.

weitere Info zum Verein: www.gruenes-klassenzimmer-lindau@freenet.de.