Narren trauern um die Fasnacht

Die Trauer ist groß bei den Lindauer Narren, denn ihre Zeit – die fünfte Jahreszeit – ist für dieses Jahr abgelaufen.

In Trauerfarben gekleidet sind sie angekommen, die Narren: Teilweise mit Zylindern behutet, lauschten dem Zunftmeister Jochen Dreher, um die närrische Zeit und all die Aktivitäten noch einmal Revue passieren zu lassen, selbstverständlich in Reimen. Ein wenig Freude kam auf bei der Nachricht, dass das Hahnversteigern nach dem Buzentanz Geld für den Kindergarten in Zech gebracht hatte. 333,33 Euro kamen da zusammen. Träumen können die Narren auch noch, zum einen, dass die nächste Fasnachtssaison wieder länger dauert, zum anderen, dass das Geldbeutelwaschen Wunder bewirkt und wieder frisches Geld in die Behältnisse fließen lässt und schließlich, dass der Narrenbrunnen wie der Trevibrunnen in Rom fungiert. Wie? Ganz einfach, alle, die daran vorbeikommen, sollten Geld reinwerfen. Dann könnte die Lollo mehr als nur die zehn Cent rausholen, die sie großzügigerweise auf elf Cent aufrundete.