Narren stellen Karl Schober ein Ultimatum

Auch ein Narr macht nicht gleich ernst, daher strömte am Vormittag des Gumpigen Donnerstags zufällig um 11.11 Uhr eine Schar Moschtköpfe, Binsengeister, Kornköfler und Pflasterbuzen zusammen mit der Führungsspitze der Lindauer Narrenzunft in des Bürgermeisters Dienstzimmer, um diesem ein Ultimatum zu stellen. So hätte das Stadtoberhaupt, in diesem Falle Karl Schober, noch eine Gelegenheit gehabt, den närrischen Regierungswechsel ganz einfach und friedlich abzuwickeln. Aber wehe, wenn der Karl Schober das gemacht hätte, wäre ja der Rathaussturm ausgefallen und damit eines der Highlights des Lindauer närrischen Lebens. Das muss man sich mal ausmalen, ein Narrenbaumstellen, der Moschtkopftanz drum herum und dann wäre Schluss gewesen, die Getränke im Alten Rathaus wären einsam und verlassen herumgestanden. Das aber wusste der Vertreter des Oberbürgermeisters genau, daher blieb er standhaft und verweigerte den vorzeitigen Wechsel. Zum Dank erhielt er von der Narrenregierung aber eine ganz besondere Auszeichnung: Er darf ab sofort einen Narrenhut mit imposanten Fuchsschwanz tragen, eine Ehre, die nur ganz wenigen, die keine Karriere innerhalb der Narrenzunft absolviert haben, zuteil wird. Das macht auch den Bürgermeister aus Schoberreitnau ein wenig stolz und bereitwillig, die Getränke und die Faschingskrapfen an die Narren zu verteilen. Foto: cf