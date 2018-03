Narren springen am Sonntag auf der Insel

Die Narren nehmen die Lindauer Insel am Fasnachtssonntag auch heuer fest in ihre Hand. Während knapp 40 Zünfte über die Insel springen, ist der Autoverkehr eingeschränkt. Der Bahnhof ist am Sonntagnachmittag zeitweise nicht anfahrbar. Lediglich der Seeparkplatz ist uneingeschränkt erreichbar.

Um 14.01 Uhr startet der Lindauer Narrensprung auch an diesem Sonntag, 11. Februar, mit Böllerschüssen. Die Gruppen stellen sich am Hafen auf und ziehen von dort über den Reichsplatz, durch Ludwigstraße und Linggstraße und weiter über den Marktplatz, durch die Cramergasse zur Maximilianstraße. Im Inselgraben löst sich der Umzug auf.

Am Cavazzen, vor dem Alten Rathaus und an der Einmündung Maximilianstraße/Inselgraben werden Mitglieder der Lindauer Narrenzunft das Umzugsgeschehen kommentieren. Speisen und Getränke gibt es am Marktplatz und beim Alten Rathaus sowie im Zelt der Narrenzunft auf der Hafenpromenade. Bis 18 Uhr sind Kaffee- und Kuchenzelt, Barzelt (Einlass erst ab 18 Jahren) sowie Ausschankwagen geöffnet.

Inselkern ist gesperrt

Die Stadt teilt mit, dass wegen des Narrensprungs am Sonntag der Inselkern ab Zeppelinstraße/Ecke Oberer Schrannenplatz in der Zeit von 12 bis 18 Uhr und ab Alter Schulplatz in der Zeit von 13 bis 17 Uhr gesperrt ist. Die Zu- und Abfahrt zur und von der Hinteren Insel ist jederzeit möglich. Die Taxistände befinden sich während des Umzuges in der Zeppelinstraße.

Der Stadtbus fährt laut Mitteilung der Stadt während des Umzugs, also in der Zeit von 13.40 bis 16.40 Uhr, nicht durch den Altstadtkern, sondern nur auf die Hintere Insel. Gegenüber dem Maria-Martha-Stift sowie vor der Spielbank werden in dieser Zeit Ersatzhaltestellen eingerichtet. Davor und danach fahren die Stadtbusse ganz normal zum Bahnhof und durch die Altstadt.

Reduziertes Parkplatzangebot

Die eigentlich derzeit gültige Umleitung über die Hafenpromenade steht am Sonntag nicht zur Verfügung. Die Stadt wird eine ausgeschilderte Ersatzumleitung einrichten.

Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass einige Parkplätze in der Altstadt am Narrensonntag ab 11 Uhr nicht zur Verfügung stehen. Die Halteverbote sind bereits durch entsprechende Schilder ausgewiesen. Autofahrer müssen ihre Fahrzeuge rechtzeitig entfernen, andernfalls drohen Bußgelder und kostenpflichtiges Abschleppen. Betroffen sind die Parkplätze in diesen Bereichen: Maximilianstraße, Bahnhofplatz, Alfred-Nobel-Platz, Reichsplatz, Brettermarkt (zwischen Reichsplatz und Kronengasse), Inselgraben sowie Teile des Stiftsplatzes.