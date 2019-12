Narren senden ihre Termine ein

Gleich nach dem Jahreswechsel beginnt am bayerischen Bodensee die Fasnacht, die heuer am 25. Februar endet. Erfahrungsgemäß geht es mit den närrischen Veranstaltungen direkt nach dem Häsabstauben an Dreikönig los. Deshalb plant die „Lindauer Zeitung“ auch Anfang Januar bereits eine große Übersicht über alle wichtigen närrischen Termine am bayerischen Bodensee.

Die Veranstalter – und das sind nicht nur die Narrenvereine, sondern auch andere Ballveranstalter, Kirchengemeinden oder Gaststätten – können der LZ ihre Termine melden. Höhepunkte sind nach dem Narrensprung in Neuravensburg am 11. Januar die Umzüge in Nonnenhorn, Hergensweiler und auf der Lindauer Insel. Hinzu kommen verschiedene Bälle. Die „Lindauer Zeitung“ kann in die Übersicht nur Termine aufnehmen, die der Redaktion bis spätestens Montag, 6. Januar, gemeldet werden.