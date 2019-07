Das U&D beginnt am Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr auf dem unbefestigten Teil des Seeparkplatzes. Einlass ist ab 13 Uhr, der Eintritt ist frei. Neben den „Headlinern“ Less Than Jake, eine Ska-Punk Formation aus Florida, spielt die Berliner Indie-Band Milliarden, Booze & Glory aus London, Turbobier aus Österreich und die Irish-Folk-Band The O`Reillys and the Paddyhats.