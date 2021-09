Bundesstraße 12 wird nachts komplett gesperrt

Aufgrund der Anlieferung und Positionierung von Baumaschinen und Baugerät ist bis zum Donnerstag, 30. September, jeweils eine nächtliche Vollsperrung der Bundesstraße 12 zwischen Degermoos und Obernützenbrugg erforderlich. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Sperrungen erfolgen jeweils in der Zeit von 20 bis 4 Uhr.

In der übrigen Zeit kann der Verkehr ungehindert fließen.

Der überörtliche Verkehr wird in Fahrtrichtung Kempten ab Weißensberg über die Staatsstraße 320 (ehemalige Bundesstraße 18) und die Kreisstraße 15 nach Hergatz umgeleitet. In Fahrtrichtung Lindau erfolgt die Umleitung ab Hergatz in entgegengesetzte Richtung.