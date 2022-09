Nächste Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid „Entwicklung Hintere Insel“

Rund 170 Besucher haben sich nach Angaben der Stadt schon am Freitag, 2. September, bei einer Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid „Entwicklung Hintere Insel“ informiert. Für alle, die nicht dabei sein konnten, gibt es nun einen Folgetermin: Am Dienstag, 20. September, von 16 bis 20 Uhr, im Stadttheater Lindau. Diesmal werde es, neben den schon Anfang September gezeigten Filmen, viele Informationen rund um den Rahmenplan geben, kündigt die Stadt an. Die Experten würden erklären, wie die künftige Bebauung aussehen soll und was eine Konzeptvergabe beinhalten und regeln kann. Im Saal können die Filme in Dauerschleife angeschaut werden, im Foyer warten die Experten an Tischen auf die Fragen der Besucher.