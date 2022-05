Nachwuchsökonomen aus 69 Ländern tauschen sich in Lindau aus

Die Lindauer Nobelpreisträgertagungen haben jüngst 427 aus 69 Ländern ausgewählte Nachwuchsökonomen über ihre Einladung zur siebten Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften informiert. Dieses Jahr kommen laut Pressemitteilung junge Forscher aus zwei Auswahlverfahren vom 23. bis zum 27. August in der Lindauer Inselhalle zusammen. Für die ursprünglich im Jahr 2020 ausgewählten Wissenschaftler dauerte es pandemiebedingt zwei Jahre, bis sie den „Lindau-Spirit“ erleben können. Gemeinsam mit Ökonomen aus einem zusätzlichen Auswahlverfahren vom vergangenen Herbst haben sie nun die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und sich dabei mit rund 20 Preisträgern des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften auszutauschen.

„Wir freuen uns über den großen Zuspruch auch von Laureatenseite und hoffen, allein fünf Preisträger vor Ort begrüßen zu können, die bisher noch nie in Lindau waren“, wird Bettina Gräfin Bernadotte, Präsidentin des Kuratoriums, in der Mitteilung zitiert. Mit Joshua Angrist, David Card, Paul Milgrom, Richard Thaler und Robert Wilson haben einige der in den vergangenen Jahren mit dem „Wirtschaftsnobelpreis“ Ausgezeichneten ihr Kommen zugesagt. Auf dem Programm stehen neben ihrer Forschung Themen wie „Gesellschaftlicher Wandel und Social Media“ sowie „Wirtschaft und Politik im Zeichen von Krieg und Sanktionen“. Programmgestaltung und Auswahl der jungen Forscher erfolgten unter Federführung der wissenschaftlichen Leiter Ökonomie des Kuratoriums, Torsten Persson und Klaus M. Schmidt (Kuratoriumsmitglieder) sowie Antoinette Schoar.

Auch für die Ökonomie gilt – wie für die Ende Juni stattfindende Chemie-Tagung – die Frühjahrsentscheidung des Kuratoriums mit Blick auf die Auswirkungen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine. So wird die institutionelle Zusammenarbeit mit Partnern in Russland und Belarus bis auf weiteres ausgesetzt. Gleichzeitig bemüht man sich von Lindau aus, den individuellen Kontakt zu den jüngst ausgewählten Wissenschaftlern aufrecht zu erhalten.

Zuletzt haben die Lindauer Nobelpreisträgertagungen – vor dem Hintergrund der von Otto Hahn initiierten „Mainauer Erklärung 1955“ – einen Friedensappell von mittlerweile 150 Nobelpreisträgern unterstützt, den die Max-Planck-Gesellschaft angestoßen hatte. Vor diesem Hintergrund ist auch ein Verhaltenskodex zu sehen, den alle Tagungsteilnehmer anerkennen müssen. Demnach wird unter anderem nicht toleriert, dass von Teilnehmern Krieg, Aggression oder Gewaltanwendung befürwortet werden.

Ziel der Organisatoren ist es, bei der Wirtschaftstagung für möglichst viele Wissenschaftler die Teilnahme in Präsenz zu realisieren. Die Tagung wird im Rahmen der im August geltenden Corona-Vorschriften stattfinden. Eingeladene Wissenschaftler, die aufgrund von Beschränkungen in ihren Ländern nicht nach Lindau reisen können oder wollen, werden online Zugang zum Großteil des Programms haben. Das Lindauer Team hat in den vergangenen zwei Jahren ausgiebig Erfahrung mit Online-Veranstaltungen gesammelt. Dadurch ist eine reibungslose Integration der virtuellen Teilnehmer der Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften gewährleistet.