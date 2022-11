Nachwuchsimker gesucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sie wollten schon immer Ihren eigenen Honig am Frühstückstisch? Sie wollten schon immer Bienen halten, haben sich aber alleine nicht daran getraut? Dann besuchen Sie den Jungimkerkurs 2023 des Bienenzuchtvereins Lindau und erlernen Sie das Handwerk dieses faszinierenden Hobbys.

Sie arbeiten gemeinsam mit erfahrenen Paten, die Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, an ihrem eigenen Bienenvolk und erlernen so alle erforderlichen Arbeitsschritte im Imkerjahr. So bekommen Sie eine detaillierte Empfehlung, welches Equipment sich lohnt und woher Sie Ihre ersten Bienen bekommen können.

Werden Sie Mitglied im Bienenzuchtverein Lindau, dann ist der Kurs „Imkern auf Probe“ für Sie kostenfrei. Anmeldungen per Mail an vorstand@bienenzuchtverein-lindau.de – Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.bienenzuchtverein-lindau.de