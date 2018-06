Nachwuchsfußballer der SpVgg spielen eine perfekte Saison

Das Fußballteam der SpVgg Lindau um die D1 Trainer Tezcan Yolcu und Jürgen Scheuböck setzte sich nach neun siegen aus neun Spielen (34:4 Toren und 27 Punkte) standen am Ende auf Platz eins. Die Mannschaft setzte die Vorgabe, den Aufstieg in die nächst höhere Klasse, mit viel Einsatz und Engagement um. Im Training war immer der komplette Kader da. Dadurch wuchs in den Spielern ein ungeheurer Ehrgeiz und Kampfgeist.Sie konnten beim Spitzenspiel gegen den FC Friedrichshafen im Lindauer Stadion vor knapp 180 Zuschauern ein sicherer 3:1-Sieg eingefahren werden. Für den Nachwuchs der SpVgg war es eine perfekte Saison. Der Saisonabschluss wird mit den Spielern, Trainern,Eltern und Verantwortlichen der SpVgg Lindau ordentlich gefeiert bevor im Juli die Vorbereitung zur C-Jugend beginnt. lz/Foto: pr