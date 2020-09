Nachwuchsarbeit der EV Lindau Islanders erhält Preis

Für seine Jugendarbeit, insbesondere das Projekt „Integration durch Eishockey“, ist der Verein EV Lindau mit der Auszeichnung „Großer Stern des Sports“ in Bronze ausgzeichnet worden. Mit insgesamt 2000 Euro unterstützt die Bodensee Bank laut einer Mitteilung die Nachwuchsarbeit der EV Lindau Islanders. 1500 Euro stellte das Geldinstitut als Preisgeld für den Bronzegewinner zur Verfügung. Weitere 500 Euro sind laut der Mitteilung außerdem für ein Saisoneröffnungsfest geplant, nachdem der Saisonabschluss aufgrund der Corona-Pandemie habe ausfallen müssen.

Seit 2004 schreiben die Volksbanken und Raiffeisenbanken gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DSOB) den bundesweiten Wettbewerb „Sterne des Sports“ aus. Damit soll das ehrenamtliche, insbesondere auch das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen in Deutschland gewürdigt werden.

Der EV Lindau habe sein Projekt „Integration durch Eishockey“ über die Bodensee Bank eingereicht. Als Gewinner des „Großen Stern des Sports“ in Bronze nehme der Verein nun an der bayernweiten Ausschreibung teil. Sollte sich der Verein auf Silberebene als Sieger erweisen, würde er sich automatisch auch bundesweit für die Auszeichnung in Gold qualifizieren heißt es weiter. Dann mit Ehrung durch den Bundespräsidenten.