Nachwuchs übernimmt Verantwortung

Während der dreijährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder zur -pflegerin oder zum zum Pflegefachmann oder -fachfrau durchlaufen die Schülerinnen und Schüler sowohl theoretische als auch praktische Teile. Mit dem Projekt „Schüler leiten eine Station“ werden die Auszubildenden noch besser auf ihren künftigen Beruf vorbereitet. Davon berichtet die Klinik in einem Schreiben.

Theoretischer Unterricht und fachpraktische Ausbildung von der Intensivstation bis zum ambulanten Pflegebereich: Das steht auf dem Lehrplan der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann. Zum Lehrplan gehören Inhalte rund um das Thema Pflege sowie Anatomie, Psychologie, Recht und Krankheitslehre. Zudem werden die Auszubildenden bereits rund einen Monat nach Ausbildungsstart zur praktischen Ausbildung im Klinikalltag in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Dazu zählen auch die Notaufnahme, der OP-Bereich und die Intensivstation. Außerdem gibt es Einsätze in anderen kooperierenden Einrichtungen. Mit der Übernahme der Station 4 wartete nun eine ganz besondere Aufgabe auf die 19 Schülerinnen und Schüler, schreibt die Klinik in dem Bericht weiter.

Für zwei Wochen waren sie in Begleitung der von den examinierten Fachkräften der Station 4 sowie den Praxisanleitern für die kompletten Abläufe der Station verantwortlich. Sie versorgten Patienten, von der Aufnahme bis zur Entlassung und wandten theoretisches Wissen im Bereich spezieller Pflegekonzepte an. Sie arbeiteten interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen zusammen und verschafften sich damit einen guten Überblick über die Versorgung der Patienten, teilt die Klinik mit. Dienstpläne mussten erstellt und Stationsleitungen gewählt werden. Davor fanden im Rahmen des regulären Ausbildungsbetriebs Workshops mit allen Schülern zu diversen fachlichen Themen statt, zum Beispiel Verbandswechsel, postoperative Pflege oder Notfallmanagement, sodass die Azubis gut vorbreitet in das Projekt „starten konnten.

Und das hat sich gelohnt. „Es ist immer wieder schön mitzubekommen, wie die Auszubildenden sich entwickeln. Ziel dabei ist es, gleichzeitig das selbständige Arbeiten und die Teamarbeit zu fördern. Alle Schülerinnen und Schüler haben sich im Klinikalltag sehr gut geschlagen, sich konstruktiv mit dem Berufsfeld auseinandergesetzt. und dabei viel Eigeninitiative und großes Engagement gezeigt. Wir sind stolz auf euch! „betonen die Praxisanleiterin Pia Heinzer, und Carina Glock.