Nachwuchs des TSV Oberreitnau glänzt

Etwa 300 Teilnehmer haben sich im Lindauer Stadion bei besten Wettkampfbedingungen gemessen. Die Organisatoren vom TSV Oberreitnau, Arthur Andergassen und Robert Stoinski, hatten alles getan, um zusammen mit dem TV Kempten und den Vereinen des Allgäus diese große Veranstaltung (Allgäuer Meisterschaften) optimal zu organisieren. Etwa 40 Helfer vom TSV Oberreitnau aus den Abteilungen Männerriege, Frauenturnen, Skigymnastik und Leichtathletik waren zwei Tage im Einsatz.

Von allen Seiten gab es viel Lob für die gelungene Veranstaltung. Die Wettkämpfe hatten keinerlei Verzögerungen, besonders gefallen hat, dass die Siegerehrungen unmittelbar im Anschluss an die einzelnen Wettkämpfe stattfanden. Hans-Peter Kiechle vom TV Kempten und der Vorsitzende des Leichtathletikkreises Allgäu, Boris Ott, waren laut Vereinsbericht dafür verantwortlich.

Die idealen Wettkampfbedingungen führten allgemein zu hervorragenden Leistungen vieler Teilnehmer. Auch die Oberreitnauer Leichtathleten, die zahlreich am Start waren, belohnten sich mit elf ersten, neun zweiten und sieben dritten Plätzen. Selbst die auswärts studierenden Leichtathleten des TSV scheuten die langen Anfahrtszeiten nicht, um an diesem Heimwettkampf teilzunehmen.

Joschka Feilhauer, der an diesem Tag auch noch seinen Geburtstag feierte, hatte noch mehr zu feiern. Persönliche Bestleistungen mit 6,51 Meter im Weitsprung, 52,90 Sekunden über 400 Meter und dem Sieg der Männerstaffel können sich sehen lassen. In der Männerklasse feierten die Oberreitnauer mit weiteren ersten Plätzen durch Daniel Herchenbach über 3000 Meter in 9:54,04 Minuten, Jonas Hangel über 200 Meter in 25,47 Sekunden und im Speerwurf sowie Jan-Philipp Meurer über 800 Meter in 2:01,38 Minuten weitere Siege mit sehr guten Leistungen. Erfreulich war auch der dritte Platz über 400 Meter und Sieg mit der Staffel der Männer durch den Nachwuchsläufer Max Schleich.

Vordere Platzierungen

Auch die Frauen und Mädchen des TSV Oberreitnau waren mit vorderen Platzierungen erfolgreich. Der erste Platz mit der 4x100m Staffel der Frauen freute die Andrea Heimpel, Lisa und Jasmin Fackelmayer und Amy Nell. Lisa Fackelmayer gewann den Weitsprung mit persönlicher Bestleistung von 4,92 Meter und den Speerwurf, zweite wurde Fackelmayer im Dreisprung mit 9,82 Meter. Andrea Heimpel siegte im Hochsprung und erreichte jeweils den zweiten Platz über 200 Meter und im Weitsprung der Frauen. Karo Meurer erlief sich bei der weiblichen Jugend U18 den dritten Platz über 800 Meter. Antonia Aubauer ergänzte die guten Leistungen der U18 Damen mit dem dritten Platz über 100-Meter-Hürden in 16,78 Sekunden.

Auch der Nachwuchs der weiblichen Jugend U16 zeigte gute Leistungen. Frida Rauter erreichte den zweiten Platz über 100 Meter in 14,22 Sekunden, und dritte Plätze über 80-Meter-Hürden in 16,30 Sekunden und im Hochsprung mit 1,40 Meter. Einen gelungen Wettkampf lieferte Tara Dierheimer mit jeweils einem dritten Platz im Weitsprung mit gesprungenen 4,71 Meter und über 80-Meter-Hürden in 14,80 Sekunden. Helen Schmid und Leni Hildebrandt zeigten ebenfalls beachtliche Leistungen bei ihrem ersten großen Wettkampf.

Auch die jüngsten Teilnehmerinnen des TSV Oberreitnau lieferten bei den U14 Mädchen bereits achtbare Ergebnisse: Lisa Hirenbach mit einem zweiten Platz mit 31 Meter im Ballwurf und dem vierten Platz im Speerwurf, Katja Bönig mit dem zweiten Platz über 800 Meter in 2:48,43 Minuten und vierten Platz im Hochsprung, sowie Marlene Hecht mit guten Platzierungen im Mittelfeld.