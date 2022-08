Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 4. August gab es für das Kooperationsprojekt „Nachhaltigkeit im Lebensraum Allgäu erleben“, initiiert durch die Allgäu GmbH, grünes Licht. In kleiner Runde wurde die Fördertafel durch Christof Endreß und Eva Osterrieder von der Regionalentwicklung Oberallgäu sowie Veronika Hämmerle, LEADER-Koordinatorin vom zuständigen AELF Kempten überreicht. Hämmerle begründet die Bewilligung seitens des Amts so: „Dieses Projekt hat großes Potential, den vielbemühten Begriff Nachhaltigkeit genau zu definieren und vor allem konkret und glaubwürdig für Einheimische und Gäste in der Region darzustellen.“.

Konkret geht es in dem Kooperationsprojekt der vier Allgäuer LAGn (Regionalentwicklung Oberallgäu e.V., LAG bergaufland Ostallgäu e.V., Kneippland Unterallgäu e.V. und Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V.) vor allem darum, die Balance von Ökologie, Ökonomie und Sozialem für Einheimische und Gäste im Lebensraum Allgäu glaubwürdig erlebbar zu gestalten. Dafür soll das Thema Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip bei touristischen Partnern etabliert und als Querschnittsthema in den Geschäftsfeldern der Allgäu GmbH verankert werden.

Dass hier Handlungsbedarf besteht, zeigte das Vorgänger-Projekt „Umweltbildung und naturnaher Tourismus im Allgäu“, das von 2018 bis 2020 bei der Allgäu GmbH angesiedelt war. „Mit diesem Projekt haben wir bereits eine Grundlage geschaffen, das Thema Nachhaltigkeit spezifischer einzubinden. Nun geht es darum, diese Basis weiterzuentwickeln, um ein Gesamtbild zu schaffen. Das Thema Nachhaltigkeit muss greifbarer gemacht werden.“, so Laura Schmidt von der Allgäu GmbH. Geschäftsführer Bernhard Joachim ergänzt: „Unsere Arbeit ist dabei sich zu verändern. Wir müssen sie noch stärker in den Lebensraum Allgäu integrieren. Es geht schon lange nicht mehr um Gästerekordzahlen, sondern um ein sinnvolles Miteinander. Wir sprechen hier von Lebensraummanagement.“

Geschaffen werden soll dies, indem bereits vorhandene, nachhaltig ausgerichtete Angebote gefördert sowie für Einheimische und Gäste gebündelt dargestellt werden. Dies geht vom Bereich der Beherbergung und Gastronomie über die Mobilität bis hin zur Freizeitgestaltung in der Natur. Die Angebote können nur vermittelt werden, wenn sie entlang der gesamten Leistungskette glaubhaft abgebildet werden. Nachhaltigkeit muss nachvollziehbar, offen und transparent sein.