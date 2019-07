Nachbarschaftshilfe verschenkt neuwertige Küche

Die Nachbarschaftshilfe Lindau hat von privaten Spendern eine hochwertige Einbauküche als Geschenk erhalten. Die Spender geben diese Küche kostenlos ab, um damit einer noch nicht bestimmten finanziell schwachen Familie zu helfen.

Die Einbauküche ist laut Pressemitteilung der Nachbarschaftshilfe mit vielen Einbaugeräten ausgestattet (Spülmaschine, Backofen, Ceran-Kochfeld sowie Kühl- und Gefrierkombination). Es handelt sich um eine Küche, aus dem oberen Qualitätssegment und sie ist in einem Topzustand. Die Front besteht aus Echtholz. Die Elektrogeräte (Kühlschrank, Gefrierschrank mit drei Schubladen, Spülmaschine, Backofen mit Ceran-Kochfeld) sind voll funktionsfähig.

Bedürftigkeit nachweisen

Die gesamte Küche wird nur als komplette Einheit weitergegeben. In erster Linie kommen Familien oder Personen in Frage, die ihre soziale Bedürftigkeit entsprechend nachweisen, etwa durch den Erhalt von Arbeitslosengeld I + II (Hartz IV), Wohngeld, Grundsicherung und Sozialhilfe oder vergleichbarer Leistungen

Familien, die sich für die Küche interessieren, können ihre Bewerbungen schriftlich per E-Mail an die Nachbarschaftshilfe richten (info@nachbarschaftshilfe-lindau.de) oder aber auch per Post (Kemptener Straße 10a, 88131 Lindau. Wichtig: Alle Bewerbungen müssen mit einer vollständigen Signatur, also Anschrift, mit telefonischer und digitaler (E-Mail) Erreichbarkeit versehen sein.

Die Nachbarschaftshilfe wird die Küche nach Auswertung der sozialen Dringlichkeit vergeben. Ein Rechtsanspruch auf Zuweisung der Einbauküche besteht nicht.