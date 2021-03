Wegen des Lockdowns bleibt der Laden der Nachbarschaftshilfe Lindau zunächst bis zum 28. März für Einkäufe geschlossen. An jedem Dienstag besteht jedoch in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, Kleidung abzugeben. Die Waren werden von den Mitarbeitern vor dem Laden in Empfang genommen. Damit niemand vor verschlossener Tür steht, wird empfohlen vorher anzurufen.