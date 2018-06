Nachbarn retten Katzenmutter mit drei Babys

Tierliebe Nachbarn haben in Aeschach eine Katze und ihre drei Babys gerettet. Die Geschichte begann damit, dass eine Familie in der Nachbarschaft auseinanderging. Die Eltern ließen sich scheiden, jeder ging seiner Wege. Zwei Katzen blieben zurück. So geschehen kürzlich in Aeschach, wie Wilfried Vögel berichtet. Kater Minou und Kätzin Mimi, so tauften sie die Nachbarn, waren auf fremde Hilfe angewiesen. Nachbarn kümmerten sich um die beiden verwaisten Katzen und fütterten sie regelmäßig.

Dann passiert es: Mimi, die nicht kastriert war, bekam Nachwuchs, deutlich erkennbar am Leibesumfang und den dicken Zitzen. „Von einem Tag auf den anderen war sie wieder schlank und rank, also hatte sie Junge bekommen. Aber keiner wusste, wo sie die Kleinen versteckt hat“, berichtet Vögel. Trotz intensiver Suche sei es vorerst nicht gelungen, das Versteck ausfindig zu machen. Doch die Zeit drängte: Den Winter hätten die kleinen Katzen draußen sicher nicht überlebt. Durch einen Zufall wurden die drei Katzenbabys nach vier Wochen gefunden. Eine herbeigerufene Mitarbeiterin des Tierschutzvereins half, die Katzenmutter und ihre drei Babys in einen Katzenkoffer zu setzen. Dann kamen alle vier erst mal zur Tierärztin zur Untersuchung. Jetzt kann Mimi im Lindauer Tierheim ihre Babys, übrigens alle drei Mädels, in gesicherter Umgebung in aller Ruhe großziehen.

Demnächst wird auch der stattliche Kater Minou, bevor der Winter kommt, ins Lindauer Tierheim kommen.

„Bald werden sie hoffentlich alle bei guten Katzeneltern ein neues Zuhause finden“, hofft Wilfried Vögel – und erinnert daran, dass man mit der Anschaffung einer Katze auch Verantwortung für das Tier übernehme.