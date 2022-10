Nachbarn hören Hilferufe aus einer Wohnung: Feuerwehr rückt mit Drehleiter aus

Die Drehleiter der Feuerwehr Lindau ist zurzeit viel im Einsatz. Am Montag wurde sie gegen 11 Uhr im Ortsteil Heimesreutin gebraucht. Aufmerksame Nachbarn nahmen Hilferufe aus einer Wohnung wahr und wählten den Notruf. Wie die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht schreibt, verschafften sich die Kräfte über ein Fenster des Mehrfamilienhauses Zugang zur Wohnung, sodass der Rettungsdienst die Patientenversorgung rasch übernehmen konnte. Nach etwa 20 Minuten war der Einsatz beendet und die Kräfte rückten wieder ab. Eine Streife der Lindauer Polizei war auch vor Ort.

Etwa eine Stunde später war die Hilfe der Feuerwehr erneut gefragt. Um kurz nach 12 Uhr forderte der Rettungsdienst die Drehleiter der Lindauer Wehr in das Gemeindegebiet Wasserburg zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall an. Ein Patient musste schonend aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen gebracht werden. Der Einsatz der hauptamtlichen Wachbesatzung konnte nach knapp einer Stunde beendet werden.

Auch am Sonntag zwei Einsätze in einer Stunde

Auch am Sonntag wurde die Drehleiter innerhalb einer Stunde zweimal gefordert. In der Münchhofstraße sowie in der Wiedemannstraße musste jeweils ein Patient für den Transport ins Krankenhaus schonend aus der Wohnung gebracht werden. Der Rettungsdienst forderte die Unterstützung der Feuerwehr um kurz vor 11 Uhr sowie gegen 11.30 Uhr an. Die beiden Einsätze waren nach etwa eineinhalb Stunden abgearbeitet.

Am Freitagnachmittag um kurz nach 4 Uhr rückte eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache an den Berliner Platz zu einem Verkehrsunfall aus. Die Fahrbahn im Bereich des Berliner Platzes sowie der Einmündung Rickenbacher Straße war nach dem Unfall durch Betriebsstoffe verunreinigt. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher, banden die Betriebsstoffe und sicherten die Einsatzstelle ab. Während des Einsatzes kam es rund um die Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Neben dem Rettungsdienst war auch eine Streife der Polizei sowie ein Abschleppunternehmen vor Ort.