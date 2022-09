Nachbar zerkratzt Auto

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn im Ortsteil Niederhaus ist am Dienstag gegen Mitternacht eskaliert. Ein 33-jähriger Mann konnte laut Polizei beobachten, wie sein Nachbar, ein 47-jähriger Mann, an das Auto des Geschädigten schlich, die Luft aus den Reifen ließ und dann noch die linke Fahrzeugseite zerkratzte. Er wollte den Nachbarn dann stellen. Der 47-Jährige flüchtete jedoch in unbekannte Richtung. Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion stellte die Beschädigungen am Auto des 33-Jährigen fest und schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 3000 Euro. Die weiteren Ermittlungen sollen zeigen, warum es zur Tat kam.