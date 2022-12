Nach zwei Jahren wieder Nikolausturnen beim TV Reutin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu „Merry Christmas Everyone“ marschierten die vielen Kinder in die Halle ein, dass es eine Freude war. Den Anfang machte eine der Gruppen der 4–6-jährigen Kinder. Coronabedingt waren aus zwei sehr großen Turngruppen drei etwas Kleinere geworden, so dass es hier mit kleinen Nikoläusen, Vorschulkindern und vielen frechen Affen gleich drei megasüße Gruppen zu bestaunen gab, die mit umwerfender Freude am Start waren. Neu war die Gruppe der 6–7-jährigen Mädchen, die erst im Hebst gestartet war, jedoch schon tolles bei ihrer „Kasten-Bank-Kombination“ zeigen konnten. Ebenfalls zum ersten Mal dabei waren die Allerkleinsten von 1-2 Jahren, die bei ihrer „Kinderstunde mit Fallschirm“ alle begeisterten. Die 2–4-Jährigen vom Eltern-Kind-Turnen zeigten mit „Mami, jetzt trimm ich Dich fit“, den Turnalltag der kleinen Sportler. „Ein Schneemann namens Olaf“ kam mit den 6–10-jährigen Jungs auf die Bühne, die nach einigen Turnübungen mit viel Freude den Schneemann mit Bällen bewarfen.

Wie immer rasant wurde es mit den Jungs vom Geräteturnen Aufbaustufe, die mit „Bauarbeiter“ in einer süßen und aufregenden Show ihr turnerisches Können zeigten. Aber auch die Turner-Jugend 4 Kampf Gruppe zeigte mit großer Anmut mit „Dancing on the floor…“ was sie alles können und das war schon einiges. Sehr süß und besonders anmutig wurde es mit den 5–9-jährigen Geräteturnerinnen die als „kleine Piratinnen“ dem Publikum so manchen Zwischenapplaus entlockten. Sommergefühle weckten die „Mittwochsmädels“, die mit Tanz, Sprüngen und Rädern Schwung in die Halle brachten. Als dann die großen Geräteturnerinnen mit „007-Skyfall“ ihr Können zeigten, stockte den Zuschauern der Atem vor Begeisterung. Tolles hatten sich die 8–10-jährigen Mädchen einfallen lassen mit „Step by Step – up and down“, die sogar Übungsvideos an die vielen Kranken geschickt hatten.

Dann wurde es sehr rasant mit den „Speedys“, die mit Sprints, Staffelläufen und anderem die Lust auf Leichtathletik weckten. Ganz zum Schluss zogen die männlichen Leistungsturner mit „Die Nikolausturner“ ihr Publikum ganz in den Bann mit ihrer rasanten Show aus Flugrollen, Saltos und richtig viel turnerischem Können. Nachdem alle Ihr Können gezeigt hatten, überreichte der Nikolaus, der wieder fleißig mitgeturnt hatte, schließlich jedem Kind sein verdientes Päckchen und alle gingen mit zufriedenen Gesichtern in die Weihnachtspause.