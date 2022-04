Nach zwei Jahren Pause geht es in der Jugendliga wieder an die Bretter

Gleich zwei Schachveranstaltungen standen beim Lindauer Schachclub am Wochenende auf dem Programm. Am Samstag konnte nach zweijähriger Pause die Jugendliga des Schachbezirks Oberschwaben-Süd wieder mit vier Mannschaften starten. Zu den zentral im Bodensee-Gymnasium durchgeführten ersten beiden Runden kamen die Nachwuchsteams aus Friedrichshafen, Weingarten und Markdorf nach Lindau sowie ein gemeinsames Team der Schachvereine Lindau und Weiler.

In der ersten Runde gelang der Spielgemeinschaft laut Mitteilung ein 2:2 gegen Markdorf. Zuerst musste Nikita Pavlov bei seinem ersten Turniereinsatz dem erfahrenen Gegner den Vortritt lassen, der zweite Lindauer, Oliver Strößenreuter, konnte nach eineinhalb Stunden Spieldauer einen Sieg verbuchen. Auch die Spieler des SC Weiler holten einen Punkt: nach über zwei Stunden musste Leefke Giselbrecht ihre Partie aufgeben, aber ihr Bruder Jerrik Giselbrecht holte nach drei Stunden im längsten Spiel des Tages in höchster Zeitnot und „mit bewundernswerter Gelassenheit“, wie es in der Mitteilung heißt, den Sieg und damit das Mannschaftsremis. Parallel gewann Weingarten gegen Friedrichshafen mit 3:1.

In der zweiten Runde verlor die Spielgemeinschaft mit 1,5:2,5 gegen Friedrichshafen. Dabei traten die Häfler nur zu dritt an, weshalb Jerrik Giselbrecht kampflos gewann. Dazu kam jedoch nur noch das Remis von Oliver Strößenreuter. Die Begegnung Weingarten gegen Markdorf endete 2:2. Am 14. Mai ist die dritte Runde. Der Gruppensieger bestreitet gegen den Sieger von Oberschwaben-Nord das Finale um die Bezirksjugend-Mannschaftsmeisterschaft.

Am Sonntag stand für die zweite Mannschaft des Schachclubs Lindau die vierte Runde der Kreisliga an. Lindau erreichte ein 3:3 gegen Wetzisreute II. Anas Mhana und Alwin Zimmermann gewannen, Mike Montgomery und Philipp Streitenberger teilten sich mit dem Gegner den Punkt. Simon Baron und Günther Miller-Wind verloren. Damit bleibt Lindau II Tabellendritter.